السودان دا حق منو ؟؟!

حق برهان ؟ ولا حق الكيزان ؟ ولا حق السودانيين ديل كلهم !

البنية التحتية البتدمرها الامارات دي حقت منو ؟! والمتضرر من تدميرها منو ؟!

البني التحتية دي حقت السودانيين كلهم بما فيهم انت زاتك الانسان الاسي شمتان دا .! ياخ الحرب دي من اول يوم بخوضها الدعم السريع ضدك انت زاتك كمواطن سوداني ساي وضد بلدك ككل .

حقيقي ما قادرة افهم ابدا بوستات الشماتة دي، شمتانين في منو انتو ؟! دا ليفل بعييد جدا ومن الواضح انو قاع التفاهة بقي ما عنده آخر .!!

النصر دا جاي جاي (والله بلا ذرة شك واحدة ) بس اختاروا كويس مكانكم العايزين تقيفوا فيه للنهاية لانو المواقف السياسية والاخلاقية عندها ثمن وخصيمكم ياهو الشعب دا زاتو القاعدين تشمتوا فيه اسي وبينا الايام ✌️

#جنجويد_قحاتة

#جيش_واحد_شعب_واحد

Suzy Khalil