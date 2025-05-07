يا اخوانا الحرب الاعلامية الان حتعود علي أشدها , واصلا القحاتة دورهم الاساسي في الحرب دي من بدايتها كان تخذيل الناس ومحاولة دفعهم لتفاوض مذل عشان يضمنوا وجود ليهم و للجنجويد في المشهد تاني ويدفعوا الشعب للقبول بالاحتلال الاماراتي .

قبل كدة عايزة اقول نقطتين اول حاجة اي زول لسة بقول حرب عبثية وصراع جنرالين بعد التدخل المباشر والواضح للامارات بعدا دا الا يكون مسطول رسمي ، سنتين بنتناقش ونرد بالحجة والادلة والعالم كلو اتكلم عن دور الامارات مافي قناة او وسيلة اعلامية غريبة عندها وزن ما عملت تقارير وتحقيقات عن دور الامارات المباشر ، خلاص كفاية جدا بعد دا الكيمان اتفرزت تب واي زول يختار الصف العايز يقيف فيه ويبقي قدره للآخر ويتحمل مسئولية خياره والبختار صف عدونا ما بلزمنا نهائي.

تاني شي والاهم القحاتة الكبار العملاء عديل ديل عندهم شنو حاليا غير صفحات السوشيال ميديا واستضافة القنوات الاعلامية ليهم علي حس الثورة السرقوها زمان . خالد سلك ولا بكري الجاك ولا غيرهم بملكوا شنو رصيد شعبي اصلا ولا قادرين يفتحوا التعليقات زاتو ولو لدقايق !!

عندنا حلين قاطعوا الصفحات دي كلكم حتي التريقة والسخرية ما تعملوها ولا اي تفاعل ولا ههه ولا تردوا علي تصريحاتهم البليدة قاطعوهم تماما واعملوا الغاء متابعة وبلغو عن صفحاتم وقيموها اسوأ تقييم ، خلو الجنجويد يجو يتابعوهم براهم !!

واي قناة تستضيف اي شخص منهم يتكلم باسمنا برضو نكتفي بتعليق مكرر وحيد أن هذا الشخص لا يمثلنا ويمثل الجنجويد #قحت_تمثل_الجنجويد #جنجويد_قحاتة ما تناقشوا كلامه اصلا وتدوه اي قيمة .

دورهم نشر الهلع والخوف ودورنا إخراس ابواق ابوظبي وناشروا دعاية العدو … ✌️🇸🇩

#هذه_الارض_لنا

#جيش_واحد_شعب_واحد

Suzy Khalil