لي مرات كتيرة بنكون نعسانين وبنقاوم النوم زي الاطفال؟😅

عليه الحل انك تجتهد تخلق في يومك روتين ولو ابسط من بسيط مثلا حتشرب في كبايه معينه أو حتصلي في حته معينه أو أي روتين من بسيط لكبير عشان يبدأ عقلك يدرك انك متحكم فيك.