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لي مرات كتيرة بنكون نعسانين وبنقاوم النوم زي الاطفال؟😅
لي مرات كتيرة بنكون نعسانين وبنقاوم النوم زي الاطفال؟
ببساطة الحالة دي بتجي للناس البكون يومهم وحياتهم جاطت، وجايطة ولسة ما شايفين حل للجوطة.
ويومهم بيبتدي وينتهي حسب الظروف حتكون كيف، أو بقرارات من ناس كتيرة، بدون ما الفرد يقدر يخلق روتين معين لنفسه، أو يقدر ياخد قرارات حياته وده وضع كتير من النازحين حاليا.
فعشان الزول لا شعوريا يبتدي يحس انه متحكم في شي من حياته بيبتدي بقاوم النوم وكأنه بقول لجسمه انا الحختار انت حتنوم متين مش لمن تنعس نحن حنوم.
وطبعا من اكعب الآثار للحالة دي هي الإرهاق والتعب والزهج الدائم البكونو مصاحبين للسهر وممكن تصل لعدم الإنجاز والقلق وغيرهم.
عليه الحل انك تجتهد تخلق في يومك روتين ولو ابسط من بسيط مثلا حتشرب في كبايه معينه أو حتصلي في حته معينه أو أي روتين من بسيط لكبير عشان يبدأ عقلك يدرك انك متحكم فيك.
إيثار التاي – اختصاصي نفسي
رصد – “النيلين”