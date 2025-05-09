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عمسيب: تحوري النهائي على السلالة العربية الفريدة E-BY7932

2025/05/09

اليوم صدرت نتيجة فحص ال DNA الأرفع والأكثر دقة .
تحوري النهائي على السلالة العربية الفريدة E-BY7932 .
معي 7 أشخاص على هذا التحور العربي القديم وبلدانهم كالأتي :
3 من العراق .
2 من مصر .
1 من السعودية .

1 من السودان وأنا اعرفه شخصيآ وهو من الأشراف الكميلاب الذين يقيمون على أطراف نهر عطبرة ويقيم الأن بالولايات المتحدة .

يعتقد أن هذا التحور مرتبط بالهجرات العربية الأولى الى وادي النيل في فجر الأسلام .
سأقوم برفع هذه النتيجة على موقع الفحص حتى يساعد في التأسيس بشكل جيد لهذا المبحث في مناطقنا.
#السودان

عبد الرحمن عمسيب

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