البشير دا قبل كدا كان مزنوق زنقة أقل من الهسي دي مشى رقد لبوتين في بلاط الكرملين وقال ليهو بالحرف الواحد دايرنكم تحمونا من الأمريكان

بوتين عاين ليهو بعيونو الدقاق ديلك وابتسم

بعدها بفترة بسيطة سقط البشير ونظامه ولم يحرك بوتين شعرة من صلعته

وحالتو ما كان عندو حرب استنزاف مع أوكرانيا ولا كم ألف عقوبة إقتصادية معدماهو العافية

ما لم يفعله بوتين للسودان كاملاً لما كان بنصف حوجة

لن يفعله الآن ونصف السودان في كامل الحوجة



Tayseer Awoda