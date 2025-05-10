التكامل الاقتصادي بين السودان وإريتريا في الوقت الحالي يخدم مصالح البلدين…!!

التكامل الاقتصادي مع إريتريا في الوقت الحالي يخدم مصالح البلدين…!!

تعتبر إريتريا الآن هم الأقرب جغرافية والأكثر مصداقية في العلاقات بالمقارنة مع عدد من دول الجوار….

القرار وهيبة الدولة في إريتريا في يد الحكومة بنسبة 100% بدون اي جماعات ضغط او أحزاب….

وعليه يجب أن يتم التوقيع معهم…

– تاهيل او بناء مدرج مطار في أقرب مدينة تقع على حدود السودان…تخدم المسافرين السودانيين عبر شركات الطيران السودانية والخطوط الجوية الارترية…

– منطقة حرة في حدود السودان مع إريتريا يتم فيها تصنيع الحاجات الأساسية التي تهم السودان بالتأكيد سوف تخدم الجانب الارتري الثقافة واحدة…

– بناء مستودعات وقود

الأوضاع في السودان لو استمرت بهذه الطريقة سوف تكون هنالك فجوة في أبسط الأشياء في ظل حرب المسيرات….!!

Ahmed Akasha