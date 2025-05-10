داير اسكت كم يوم لكن غلبنى …

مرقو الناس الكانو لابدين عشان يقولو لينا ما قلنا ليكم …

الخايبين القالو لينا استسلمو للجنجويد ما بتقدرو عليهم ..

الكانو دايرين الجنجويد يكونو حاكمين كل السودان الآن من شرقه الي غربه …

….

سكتو لمن الجيش ضرب الجنجويد في جبل موية …

سكتو بغم لمن طردوهم من السوكي وسنجة ..

لمن دقوهم وطردوهم من مدني وشرق الجزيرة ..

لمن الجيش اداهم علقات ورا العلقات وطردوهم من بحري والخرطوم …

سكتو لمن الفاشر الصامدة ورتهم معني الصمود وعدم الاستسلام …

سكتو ولوا بوزهم زعلانين … لانهم ما دايرين للسودانيين الخبر …

دايرين كلامهم يطلع صاح بس!!

لمن المسيرات ضربت بورسودان في اكبر مؤامرة دولية جو ناطين ….

ويا ريت لو جا ناطين عشان يستنكرو العدوان …

جو ناطين عشان يقولو شفتو كيف؟ .. نحن كلامنا كان صاح! …

ياخ كلامكم لو كان صاح والسودانيين انهزمو بشرف مالو؟ لو ابلو بلاء حسن وقدموا وجاهدوا مالو .. لو ما عردو وهربو لى تشاد بما خف وزنه وغلا ثمنه مالو؟

لا عايزنا نستسلم وندق وننطرد وتنكتل … دا السيناريو بتاعهم ..

باذن الله نحن منصورين …

باذن الله جيشنا زى كل مرة بيورينا كيف ننتصر بشرف او ننهزم بشرف .. وباذن الله هو نصر من عند الله تعالى ..

بعدين اصحابنا ديل بيرجعو تاني للجحور زى الفيران

بروفيسور Abdelrahman Karrar