الإمارات باعت الدعم السريع والقحاتة في اقرب ملف، طبعا دي نهاية كل خائن وعميل لكن الخونة ديل اتخلصوا منهم بدري لأنهم فوق الخيانة فاشلين، جابوهم فزع بقوا وجع، الدعم السريع مثلا كان دايرنو يستمر كمرتزقة يحقق ليهم طموحاتهم الشيطانية في المنطقة،

الليلة الامارات بتفتش ليه مرتزقة من كولومبيا والصومال وغيره عشان تنقذوا من الوحل الغرق فيه.

الإمارات بتدخلها المباشر تسببت في فقد الدعم السريع لوصف انه قوات سودانية متمردة وأصبح ذراع لدولة أخرى وهو ماكان يقوله معسكر السيادة منذ اليوم الأول للحرب. الآن ليس هناك حجج تقال للدفع للتفاوض معه كونه قوة تابعة لدولة خارجية وتمثل أعلى درجات الخيانة. الإمارات بتدخلها سددت الضربة القاضية لأي وجود مستقبلا للدعم السريع في الحياة السياسية او كقوة عسكرية وكذلك الحال مع أحزاب قحت المتحالفة معه. إنتهت السرديات التي تنسج حول الحروب الداخلية وانتهت معها أحاديث المتفذلكين حول المظالم التاريخية وغيرها من الحجج عديمة القيمة. لقد تجاوزنا للأبد السؤال حول مستقبل الدعم السريع وأحزاب قحت العميلة وهذه مكاسب صلبة لا ينبغي التنازل عنها.

Mohamed Zeidan