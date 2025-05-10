قرار قطع العلاقات مع الامارات كان متسرعًا وغير مدروس

مقال واحد ملئ بالحجج العقلانية والمنطقية كان كافيا لتصحيح مسار الدولة .

نحن النظام .. نحن سنده العقائدي والفكري .

تحياتنا يا سيد برهان .



التحايا لسعادة السفير النجيض عمر صديق ، قرار موفق من دبلوماسي متمكن.

تحياتنا كذلك للرئيس برهان على المرونة وتفضيل مصلحة رعاياه .

مبروك يا سعادتك .

قلنا إن أساس القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات هش، وإن المحكمة سترفضها شكلاً لعدم الاختصاص، فانهال علينا الحمقى بالشتائم.

لكن الأيام أثبتت أن رأينا كان صائبًا.

وقلنا إن قرار قطع العلاقات كان متسرعًا وغير مدروس، وكان بالإمكان الاكتفاء بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لحفظ مصالح السودانيين في الخارج، فتعرضنا للهجوم مجددًا.

واليوم، تعود الدولة نفسها لتتبنى وجهة نظرنا.

#عبدالرحمن_عمسيب