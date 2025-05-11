لم اعلق علي فيديو المغنية الاول الذي تتحدث فيه عن ظروف وفاة والدها ولا حتي حديثها عن الحرب.. لان موضوعها الاسري شيء يخصها وموضوعنا معها ومع غيرها هو موقف الشخص من جيش البلد الذي يخوض حرب تحرر عظيمة..

– بعد اذاعة الحلقة تبين ان الكلام مجتزء عن عمد..

♦️- لكن الامر المزعج هو تعالي اصوات الطبالين والمؤيدين لها من معسكر لا للحرب والقحاتة والتعليقات والبوستات التي تلوم الناس وتصفهم بانهم نشروا وقصوا حديث المغنية…

والسؤال هل في جماجم هؤلاء القوم ادمغة؟؟

ما دخل الناس الذين انتقدوها بان الحديث مجتزء؟؟ هل الناس اخذوا الفيديو وقصوه ومنتجوه ونشروه؟؟

من فعل هذا هو نفس البرنامج الذي استضافها؟؟

هو الذي اساء لها ولوالدها بقصقصة الحديث من اجل الترويج للحلقة..

♦️- ياخي اذا كانت اختها شقيقتها استنكرت الامر ولم تقبل به ولم تجد لها عذر

جايين تلوموا الناس المتلقين في الميديا وتتركوا صاحب الجريمة صاحب البرنامج والمنتج؟؟؟

وهي ايضا لماذا صمتت يوما كاملا ولم توضح الامر؟؟

♦️-ليس هناك اي احد مدين لها باعتذار..

المقطع المنتشر ليس مجتزاء ومقطوع من حوار حتي نتهم الناس بانهم تسرعوا ولم ينتظروا بقية الحوار هناك تعمد واضح من المنتج بقص الحوار واخذ اجزءا ولصقها الي اجزاء لتبدو جمل واحدة..

♦️-الي جوقة المؤيدين لها لو انها تسمع لكم فانصحوها برفع دعوى علي البرنامج وستحصل علي تعويض كبير جدا لان سوء النية واضح في القص واللصق من المصدر.



النور صباح