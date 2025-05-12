أسئلة تاني عايزة تركيز ومنطق —-

رمم القحاتة توابع الجنجويد ديل مؤذيين جداً هل من الأجدر يفتحوا لهم ويدخلوا السودان ويحاكمهم بالقانون وأي زول يمشي يحاكمهم بالقانون ويأخذ حقه ؟

ولا أحسن تخليهم بره زي غنم الأشلاق لافحيين شنطهم ويشتكوا في السودان من سفارة لي سفارة لي مجلس أمن

لي عقد إجتماعات في الظلام مع رؤساء الدول المعادية للسودان

ويشتري فيهم المجرم عبدالرحيم دقلو زي ما أشتري برمة ناصر والهمبول بكري الجاك والود هيما ويقعدوا ينسجوا في المؤمرات ضد البلد خارجياً ويشتموا في الجيش في الشاشات ؟

السؤال الأخير –

فرضية وجود الإسلاميين في خواتيم هذه الحرب ووجودهم فوق سطح الأرض في الضوء أفضل من أن يكونوا مختفين ويعملوا في الضلام بعد الحرب ؟

عايزة ردورد واعية …

عائشة الماجدي