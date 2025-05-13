هناك حديث كثيف ومنشورات مكررة عن التفاوض..

تفاوض مع منو وعلي شنو؟؟

بس عايزين نثبت حقيقة واحدة نحن كجيش وكدولة سودانية لسه ما وصلنا للنقطة من الانجاز العسكري البتخلينا نفاوض ونحقق نتائج في التفاوض تمنع تكرار الحصل وتحافظ علي الدولة السودانية للاجيال القادمة وتحفظ سيادتها واستقلالها.

– النقطة المقصودة تتحق بحاجتين

اولا تحرير الفاشر وكل كردفان والضعين والجنينة زالنجي

او – التمكن من تحييد قيادة المليشيا حميدتي وعبد الرحيم بالاضافة لفك حصار الفاشر وتحرير كل كردفان علي الاقل.

غير كدا اي حديث عن التفاوض يبقي محاولة لانقاذ المليشيا حتي تلتقط انفاسها وتعيد الكرة وما بعيد يطالبوا يكونوا جزء من الدولة وجيشها وترتيبات امنية وقصص دمج وتاني نرجع للمربع الاول الكان سبب في الحرب.

Alnour Sabah