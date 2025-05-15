المرجفون في المدينة لما الجيش والقوات المساندة انسحبت من الخوي ملوا السوشيال ميديا صراخ وتخويف وتهديد للسودانيين انو الجنجويد حيصلوكم خلاص في اي مكان وانو الخوي تغيير كبير في مسار الحرب في كردفان ، ولما الجيش عمل التفاف ونفذ كمين ناجح وقضي علي كل القوة المقاتلة وانتصر انتصار ساحق ؛ سكتوا ساي كأن علي رؤوسهم الطير والموضوع اصلا ما مهم !!

(إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ) دا حالنا حرفيا مع القحاتة المتسترين بلباس الحياد بفرحوا بمصايبنا ويحزنوا لانتصاراتنا وزي ما ربنا قال في تكملة الاية (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ) .

الجنجويد العاملين فيها محايدين ديل اخطر علينا من الجنجويد الواضحين وهم الأداة الاساسية في الحرب النفسية والاعلامية ضدنا عشان كدة لازم نقاطعهم مقاطعة تامة مجرد ردنا عليهم او تفاعلنا معاهم بديهم قيمة لا يملكونها ؛ هم عبارة عن واجهات اعلامية تديرها الميلشيا ما عندهم اي رصيد سياسي او شعبي فما تمنحوهم ميزة رد الفعل وتختوهم في خانة الفاعل وهم اصلا ارقوزات ساي!

#جنجويد_قحاتة

#جيش_واحد_شعب_واحد

Suzy Khalil