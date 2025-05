توضيح

الدكتور الخضر هارون

◦ ابن عمنا البروف عبدالرحمن محمد

عثمان أستاذ في جامعة إفريقيا العالمية أورد مؤخرا قصة حقيقية ورد اسمي في ثناياها . ولما كان عنوانها مزعجاً في ظروف الحرب هذه: يخططون لعالم بلا سودان!

وجاء فيها أن البروف تنبأ بأن عمر السودان سينقضي في العام ٢٠٤٠ ! شدت تلك النبوءة انتباه أفاضل مستفسرين مني جلية الأمر سيما وأني كنت رئيسا لبعثة السودان الدبلوماسية لدي واشنطن وكنت كذلك ممثلا غير مقيم لدي البرازيل قبل تبادل التمثيل المقيم معها ذلك وكأن الحرب الدائرة الان هي ارهاصات ذلك الزوال المحتوم .

تلك المعطيات جميعا تدخل في روع القارئ أن وراء الأكمة ما وراءها. وخطورة نبوءة المقولة جعلت الآنسة هيلدا جونسون وزيرة التعاون الدولي النرويجية تودعها كتابها

◦ Waging Peace in Sudan

◦ وكان سفير البرازيل القادم للتو للسودان قد قرأ الكتاب المذكور ولابد أن تسترعي انتباهه مقولة بروف عبدالرحمن المجلجلة بأن البلد الذي أرسل إليه سفيرا سيصبح بعد حين، أثرا بعد عين وفي تاريخ محدد هو العام ٢٠٤٠ وذلك قد تسبقه اهتزازات وربما كوارث يتعين علي بلده البرازيل التحسب لها علي كل الأصعدة. رأي السفير ان يسمع من البروف شخصياً فدعاني البروف لحضور اللقاء لكوني سفير سابق كما أسلفت وكنت يومها قد التحقت بالجامعة أستاذا مشاركا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و لم يتطرق اللقاء إلي زوال السودان فيما أذكر كما لم يتطرق

إلي مقولة البروف ولم يتساءل أحد عن وثائق تجمعت لدي البروف تؤيد قناعته بتآمر واسع يقضي بزوال السودان ولم يتطوع هو بإطلاعنا عليها.

وأورد الأستاذ الرزيقي علي ذات الشاكلة في لقاءاته الأخيرة في بودكاست الطاهر حسن التوم بأن الرئيس السابق عمر البشير قد أشار إلي وثيقة أثناء تدريبات عسكرية له في أمريكا ثمانينيات القرن الفارط تقول بزوال السودان من خارطة الأمم وقرأت لعسكري آخر ذات الزعم فاتصلت بالسيد جي استيفان موريسون

مدير أفريقيا سابقا في مركز الدراسات الدراساتالاستراتيجية والدولية CSIS وهو الآن نائب مدير المركز ومسؤول عن دائرة الصحة فيه وهو كما تعلمون قد صاغ مع فرانسيس دينق الورقة التي انبنت عليها مباحثات السلام : دولة بنافذتين، سألته عن أي وثائق سبقت تلك عن السودان وأنا أعلم أنه لن يجيب إن وجدت وكما توقعت لم يجب بشئ لكني قلت قد أحصل علي شئ دون ذلك.

والحق الذي لا جدال فيه أن السودان مزعج ومستهدف وقد أشار صمويل هانتنقتون في صدام الحضارات )واصفا حرب الجنوب بأنها وجه من وجوه ذلك الصدام .

السودان، مربك للغرب كما كتب الأمريكي Oscar Blayton

Why Sudan Confounds the West

وأجاب لأنه مختلف ثقافيا عن إفريقيا السوداء مع انه من ضمنها. فبينما تنظر أفريقيا تلك إلي الغرب بإعجاب وعرفان وأنه الذي أخرجها من دياجير الظلام إلي رحاب الحضارة المعاصرة ،لا يفعل السودانيون ذلك فلهم سياق ثقافي بديل مراكزه في الشرق الأوسط.

ولأن السودان ممتد إلي قلب القارة كحامل للثقافة العربية والإسلامية فتأثيره في نشر تلك الثقافة المغايرة للثقافة الغربية والمنافسة لها في الذيوع والانتشار أشد وأقوي من دول اعرق منه كانت محاضن لسلطنات قوية في شمال أفريقيا لكن قللت الصحراء الكبري وحبائل الاستعمار من تأثيرها وألحقتها بقارة آسيا .وقد أضفي السودانيون بحكم المجاورة والسحنات وآليات التأقلم مع المناخ المشترك ما جعل تلك الثقافة العربية الإسلامية المتأفرقة مزية جعلتها أبعد أثرا من من تلك الكائنة في دول الشمال الإفريقي ولأنه، اي السودان لا يتميز عن دول أفريقيا بلون أو عرق واضح جلي ،أصبح محجة لهم كما أنه مهد حضاراتهم العريقة. وقد تفطن الانقليز لذلك عندما أغلقوا جنوبه الممتد من جنوب دارفور وحتي الانقسنا بقانون المناطق المغلقة ولم يجدي ذلك نفعاً في حجب ذلك التأثير في نشر الإسلام والعربية لكن تدبير المستعمر قد نجح في زرع الفتنة سياسيا وفصل الجنوب لكن العربية بقيت في الجنوب بل يطالب الجنوب بالانضمام لجامعة الدول العربية ذلك لأن .

الثقافة العربية الإسلامية اكتسبت نكهة إفريقية بفعل الجغرافيا ولرسوخ تلك الحضارة الفذة في السودان وتغذت بروافد من غرب القارة وصلت علي يد المرابطين ثم الموحدين حتي بحيرة تشاد باكرا وقبل قيام سنار بقرون فأنتجت لاحقا سلطنات وداي ، مساليت ودارفور تأثرا بسلطنات غانا وتكرور ومالي وغيرها. يقول القس الحاقد سبنسر ترمنقهام أن ذلك عزز من تعصب المسلمين في السودان!

نخلص لأن السودان الفسيح تدين مراكزه الحضرية في الغرب والشرق والوسط والشمال بالإسلام وتنطق بالعربية رغم وجود لغات أخري بدرجة من التطابق لا تخطؤها عين.

هذه هي الثقافة المستعصية علي التبديل والتي أصبحت ثقافة سودانية جامعة مهما تنطع المتنطعون وحاملوها مستهدفون لا السودان كله والحيلولة بين حملتها وبين أن يتسنموا عجلة القيادة فيها وذلك بكل التدابير الممكنة بفرض الإطاري مثلا وبالديكتاتوريات المموهة بربطات العنق الجذابة وبالبطش بالقيادات المؤثرة فيها ذلك أيسر من مسح السودان من الخارطة وأقل تكلفة وكثير من دول المنطقة مسلطة علي شعوبها أنظمة وقيادات بقوة الحديد والنار وإلحاق السودان بها وسرقة موارده الهائلة في الزراعة والمعادن وغيرها متاح وممكن. هذه قصتنا.

المخططات تستهدف تلك الفاعلية وكسر شوكتها إن استطاعوا وقناعتنا أن السودان سيبقي وسينتصر وسينطبق عليه وصف المتنبي

رماني الدهر بالأرزاء حتي

فؤادي في غشاء من نبال

فصرت إذا أصابتني سهام

تكسرت النصال علي النصال

فهان فما أبالي من الرزايا

لأني ما انتفعت بأن أبالي

نعم لن تتوقف الرزايا والمؤامرات وهي لم تتوقف منذ محاولات الروم والفرس في بدء التاريخ ولن تتوقف والخير العميم باسط ذراعيه في أرض السودان الزاخرة بالخيرات التي تتناقص في كل المعمورة وسيزداد الكيد شراسة ولؤماً لكن السودان لن يبالي لأن نحو مليون قد امتشقوا السلاح وأقسموا ألا يسقط من صفوفهم فرد واحد إلا بعد أن يسقطوا العشرات من الغاصبين وشعارهم : احرص علي الموت توهب لك الحياة.

والتحايا لكم جميعا ولابن عمي البروف عبدالرحمن الذي لا أراه قال ما قال إلا حرصا علي بقاء السودان وتحذيركم وحقكم علي تشمير السواعد ونصب القنا الحديثة للذود عنه وبذل المهج والأرواح في سبيل الحفاظ عليه.



Khidir Haroun