الكوميديا السوداء لمن لم يرها من قبل …

المذيع : سيد علي مجوك عندما تتحدث انكم تدافعون عن أنفسكم و تضربون هذه المسيرات التي تضربكم، ما علاقة محولات و محطات الكهرباء التي تهاجمونها بمسيراتكم و طائراتكم المسيرة ، في مكان مثل مطار بورتسودان، ما علاقة هذه الأماكن بالحرب أصلا ، هذه أماكن تخص الشعب السوداني ، و محطة الكهرباء في مروي تغذي البلاد ٤٠% من حاجة البلاد ، ما علاقة هذه المرافق بالحرب ؟

– مجوك : الكهرباء في مروي ملك للشعب السوداني ، ساهمت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في بناءها، هذه المحطات هي التي تزود المراكز بتاعت الإرهابين من البراء و غيرها، و تنطلق منها المسيرات التي تضرب دارفور و الخرطوم و تضرب كل المناطق في السودان .

*المذيع: هل هذه المسيرات تنطلق من محطة الكهرباء سيد علي ؟

– مجوك : نحن بالنسبة لنا هذه أدوات الحرب يا اخي . البراء هم المسيطرين على هذه المناطق .

المذيع : مجوك عندما يستمع إليك المشاهد و انت تقول ان محولات الكهرباء من أدوات الحرب ، فما علاقتها بذلك هل المسيرات تعمل بالكهرباء ؟

مجوك: ايوا ، لأن المسيطرين عليها / بالمناسبة كل المسيرات الموجودة لا يسيطر عليه الجيش السوداني ، إنما تسيطر عليها كتائب البراء ، لأنها ملك لهذه العصابات .

المذيع : ما علاقة ذلك بقصفكم لمحولات الكهرباء ؟

مجوك : الكهرباء الموجودة عبارة عن أداة من أدوات الحرب و بالتالي انا بفتكر ان بتحييدها الان دارفور تعيش في امان لم تنطلق اي طائرة و بالتالي الخرطوم في امان و باقي الجهات . لان بالنسبة لنا هناك أدوات خفية جدا ، حتى الجيش السوداني لا يعرفها ولا ضباط الجيش السوداني يعرفونها ، لكننا عرفناها و دمرناها .

المذيع : اخ علي مجوك في الحقيقة هذه النقطة انا لم افهمها و اتمنى ان يكون المشاهد قد فهمها و فهم ردك.

مجوك : المواطن فهمها تماما لأنه الان في امان ، بمجرد ان يصل المواطن في دارفور و الخرطوم يصل لمرحلة بتاعت امان اذن هو فهمها.

المذيع بما أن قصفكم لهذه المرافق من أدوات الحرب، اذن لماذا ينكر مستشاري الدعم السريع بأنكم ضربتم هذا الموقع ، ما هذا التناقض ؟

مجوك : عفوا انا تحدثت عن مواقع عسكرية في بورتسودان وغيرها .

المذيع : انا سألتك مباشرة سؤالا واضحا عن المحولات في سد مروي و غيرها و كنت قبل قليل تتحدث عنها و تشرعنها …!!

مقاطعة من مجوك: خلي بالك معاي ، أبدا أبدا انا كلامي واضح ان البراؤون الان يضعون هذه المسيرات في مناطق حساسة جدا في مروي و غيرها، و عندما يتم استهداف هذه المناطق تتضرر هذه المرافق اما ما حصل في بورتسودان فقد تم ضرب الطيران .

المذيع: اخي مجوك سؤالي كان واضحا عن محطة كهرباء مروي و التي اضرب ب٤٠% من الكهرباء في السودان ، وانت اجبت بأن هذا هدفا مشروعا و ان الإرهابيين في نظرك يستخدمون هذه الكهرباء لتشغيل المسيرات ، هذا قلته قبل قليل !!

مجوك: لا ابدا ابدا انا اتكلمت عن المسيرات ، هذا غير صحيح باني انا قلت ذلك .

المذيع: اخي علي المشاهد يتابع و يستمع إلى ما قلته .

مجوك: اديك مثال لما ضربت الكهرباء ، محدثك من دارفور ، عندما ضربت الكهرباء في الفاشر و دمرت ، و عندما ضربت في نيالا و في المستشفيات ، أين كانوا؟، بالرغم من ٩٠% من أهلهم في المعسكرات و هم يستفيدوا منها ، أين كانوا ؟، كيف حلال على هذا و هذا ؟

وبالتالي انا أؤكد ليك تماما ان السبيل الوحيد هذه المليشيا البرهانية البرائية انتهت تماما في شمال دارفور بما فيها هذه الحركات المسلحة .

المذيع: انتهى الزمن اخي مجوك وانت لم ترد على السؤال ولم تتحدث عن النقطة التي نحن بصددها .

مجوك: ما هي النقطة ؟

المذيع: كنت أسألك عن التناقض في حديثك الان بتشريع هذه الهجمات بأنها مشروعة و بين موقف الدعم السريع و التي تنفي علاقتها بتلك الهجمات !

مجوك: ايوا الدعم السريع نفى ، وانا أؤكد ليك اننا لم نضرب ، إننا ضربنا مؤسسات عسكرية ، كتائب البراء في مروي .

المذيع: سيد مجوك هل ضرب مستودعات الوقود كان هدفي مشروعا بالنسبة لك ؟

مجوك: الوقود وقود عسكري، وقود الطائرات الحربية التي ابادت الآلاف مننا .

مقتطف من لقاء مع مستشار الدعم السريع علي مجوك في الجزيرة 🤣

Salim Alamin