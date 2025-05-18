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متى تعرف سوء شخصية الوالدين…👇
متى تعرف سء شخصية الوالدين…
بعد الطلاق
عندما يبتز الاب، الأم بالأطفال.
وعندما تمنع الأم، الأب عن الأطفال.
الطلاق لا يعني انهياااار للجميع، الطلاق هو انفصال محلل من الله لشخصيتين لم يتوافقا في إدارة مركبة حياتهم بما يحقق الاستقرار النفسي لأحد الطرفين أو لكليهما ويكون خيار مشروع لحماية صحة الأسرة ككل.
وبعد الطلاق يظهر الظالم من المظلوم دون أي تفاصيل مفصوح عنها بالكلمات. قاتل الله الغباء الاجتماعي أينما كان
كان الله في عون أسر وأطفال وأمهات واباء وقعو ضحية لغباء وانانية احد الشريكين.
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية