متى تعرف سوء شخصية الوالدين…👇

الطلاق لا يعني انهياااار للجميع، الطلاق هو انفصال محلل من الله لشخصيتين لم يتوافقا في إدارة مركبة حياتهم بما يحقق الاستقرار النفسي لأحد الطرفين أو لكليهما ويكون خيار مشروع لحماية صحة الأسرة ككل.