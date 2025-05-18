لم أجد فيديو لمتحرك الصياد، متحرك بلا إعلام أو إعلان او تباهي، هل هناك فعلا متحرك بهذا الإسم، أم هو شئ خرافي كـ”ود ام بعلو” أم عقاب إلهي كالريح السوداء، يقال أن الجنجويد أصبحوا لا ينامون خصوصا بعد محرقة الخوي، فما حدث هناك يدعم سردية أن الصياد شبح يأتيك كرسول من ملك الموت، تردد الأسم أمامك يعني نعيك، تداول أخبار باقترابه من منطقتك تحتم عليك الفرار، ولكن إذا سلمنا أن الصياد والهلاك صنوان فلا فرار منه حينذ، أيها الجنجويدي إذا أتتك أخبار الصياد فأعلم أنك الفريسة، فلتستسلم لقدرك المحتوم..

Osman Abdelhalem