رسالة مباشرة الى رئيس مجلس السيادة.. في تململ وعدم رضاء في الشارع من طريقة ادارة البلاد

رسالة مباشرة الى رئيس مجلس السيادة لو الناس الحولك ؛ بيقولوا ليك الامور كلها تمام ده غير صحيح ، في تململ وعدم رضاء في الشارع من طريقة ادارة البلاد.

انت كعسكري ناجح جدا وشاطر لكن ك سياسي واداري هناك خلل كبير في طريقة ادارتك للدولة

نشيد بك واشدنا بك عند النجاح وننتقدك عندك الفشل ولن نجامل .

اسمع راينا لانه صادق وواضح لا نريد منصب او ظرف ، فقط نريد منك ان تكون قويا لنخرج ببلدنا الى بر الامان.

انت المسؤول لانك القائد والرئيس عند الفشل ستذكر وحدك في التاريخ ان فترة حكمك اسوأ فترة حكم في تاريخ السودان.

اعلم انك احيانا تتابع الميديا ، فاتمنى ان تقرأ الرسالة وتقرأها بتمعن.

Basher Yagoub