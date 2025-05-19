مجموعة جاية من دارفور وقعت في المسيرية قتل من طرف.. ود ملاح عمل نايم

الجنجويد كانوا بتفاخروا بنظام المجموعات ، أي قائد عندو مجموعة مسؤول منها بدون وجود مركزية حاكمة لتحركاته، كل مجرم بجي بمجموعة ويأخذ أسم ورقم ، بتبدأ من المجموعة 1 لحدي ما الأن شايفها وصلت المجموعة 900 ، إسكان شعبي بس 😂،

اها الليلة في مجموعة شكلها جاية من دارفور وقعت في المسيرية قتل من طرف.طبعاً صاحب الفيديو ود ملاح عمل نايم وماعايز يسمي المجموعة بالظبط منو ، لكن هو عارف والناس عارفة أنو امباقة في النهاية بياكل نفسو وبيأكل المعاو .

#السودان

Hasabo Albeely

