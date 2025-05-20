السوق العربي سبب التسمية بهذا الاسم.

بقلم #ودمكي

نمازج من رد الجميل

عمنا حاج محمد الطاهر الحسين من اولاد الطاهر ود حسن ود مكي من ودحسونة ملقب #بالعربي.

هو أول شخص عمل كشك من الخشب والزنكي في منطقة الجزء الغربي من الخرطوم يبيع فيه الشاي والزلابية واللبن المسخن ومشروب الكركدي.

وبعده اتي واحد جعلي اسمه ابوشامة وعمل كشك أيضا

ثم توافد الناس عليهم وعرفت المنطقة بسوق العربي نسبه لعمنا حاج محمد الطاهر.

وعمرت المنطقة واصبحت بمايعرف بالسوق العربي اليوم

الحاضر أمامنا.

تزوج عمنا حاج محمد بزوجتين وكان يسكن في سلمة ود الحلال بالحزام الأخضر بالخرطوم وايضا له بيت في جبرة

الرجل معروف ومشهور بالكرم والشجاعة والحفاوة وسمعته سارت بها العربان

وكان رجل ثري وربنا أنعم عليه بالمال تبارك الله عنده الكثير من المحلات التجارية بالخرطوم.

وفي آخر عمره تزوج في ودحسونة وسط اهله وأبناء عمومته

وكان مقسم برنامجه الاسبوعي بين زوجاته الثلاثة نصيب زوجته في ودحسونة اخر الاسبوع وكان يجلب معه الخبز الناشف او مايعرف بالقرقوش من مخبزه وكمية من الخضار بالشوالات نهاية كل اسبوع وفي يوم الجمعة يصادف سوق ودحسونة يضبح بهيمة ويرش الخبز الناشف او القرقوش بسليقة اللحم ويضع عليها لحم وسلطة ويوزعها في السوق كوجبة فطور برنامج ثابت كل جمعة.

في احد المرات حضر متأخرا لموقف مواصلات ودحسونة ولكن لم يجد اي عربية وتحرك نحو الخطة البديلة لأي مواطن في ودحسونة وهي الذهاب لموقف مواصلات ابودليق في حلة كوكو.

وجد لوري وكمية من الركاب طبعا الكمسنجي في الموقف رجل مشهور اسمه طلب كل الناس في ابودليق و ودحسونة تعرفه رجل شديد في خلاص قيمة التزكرة من الركاب فقال لحاج محمد الطاهر بتركب لكن تدفع قيمة تزكرة ابودليق وافق عمنا حاج محمد ووركب ومعه شوالاته من القرقوش والخضار وتحرك اللوري وعدد الركاب ٢٥ شخص بالضبط.

بعد شوية وعندما وصلوا قرب بيوت من أهلنا الحسانية غرب ودحسونة بشوية تعطل اللوري شوية والوقت كان عصرا يعني قرب الساعة الرابعة.

نزل جميع الركاب وتفرقوا حول اللوري ماعدا السواق والمساعد شغالين في إصلاح اللوري.

عمنا حاج محمد الطاهر ذهب لأول بيت في الفريق ووجد امراة فسالها وين سيد البيت أواي راجل فقالت له

سيد البيت غائب اتفضل.

طبعا قرب البيت زريبة غنم مليانة تبارك الله فقال حاج، محمد للمرأة انتي بت رجال لو بت رجال بيعي لي خروف من الغنم ديل معاي ضيوف.

المرأة فعلا كانت عند حسن الظن بها قالت له شوف حروفك الدايرو قالها الان ماعندي قروش لكن يوم الجمعة كلمي زوجك يجي السوق يسأل مني وعرفها على اسمه وانا بعطيه تمن الخروف.

عزل حاج محمد خروف واستل سكينه من ضراعه وذبح الخروف وقال لها امشي نادي جاراتك وتعالي.

في اللحظة دي حاج محمد مشي جاب شوالات من القرقوش وكمية الخضار كلها وبدأ في صلخ الخروف

والحريم ولعن النيران وهاك ياشغل وحاج محمد يكورك فيهن اسرعن نحنا مستعجلين ومرات يصوط اللحم ومرات يزيد حطب النار ومتحزم بعمته ويكورك ومرات يغسل العدة وسريع جدا ركب حلةللشاي في النار ومرات يجري يشوف ناس اللوري عملو شنو ويجي راجع تاني للحريم واخيرا كلم ناس اللوري قال لهم اللوري لو اتصلح ماتتحركوا الغداء جاهز.

فعلا بعد شوية كورك في ناس اللوري.

عووووووك ياناس يجوني منكم كم نفر نشيل الغداء

شالوا القداحة مليانة رغيف بسليقة ولحم وسلطة تبارك الله الجماعة نزلوا فيها حاجة ماتخلص طبعا وهو يجري يشوف الشاي ويجي راجع ويشيل عمتك من راسك اوطاقتك ويقول لك بتشغلك من الاكل كدي اخد راحتك

المهم الجماعة اتغدوا تب وشربوا الشاي وشكروه واللوري عطله اتصلح هو مشي يرجع للمرأة العدة الجماعة ركبوا ودوروا على طول.

البيت قريب من الشارع لمن رجع لقى اللوري اتحرك عمنا على طول جري وراهم علشان يلحق بهم ليواصل مشواره لودحسونة.

اللوري طبعا في قومته في البداية بكون تقيل شوية الجماعة ما ابعدوا منه واحد شافوا كلم السواق قالوا يازول اقيف عمنا سيد البيت الأكرمنا جاري ورانا اقيف نشوف مالو.

وقفوا لمن وصلهم ركب على طول الجماعة استغربوا فيه وسألوا يازول مالك راكب بعد ماوصلت اهلك.

فقال لهم ديل ما اهلي انا اهلي في ودحسونة لسع ماوصلت الجماعة استغربوا زيادة واندهشوا فيهم عمك، كبير قال له..

هسع انت ضبحت واكرمتنا وديل ما اهلك ولابيتك

رد حاج محمد الطاهر..

على الطلاق عرفة ساكت مابعرفهم ولا اهلي لكن ناس فيهم خير وأمة محمد فيها الخير ليوم القيامه.

دورت الونسة والضحك المخلوط بالاندهاش وعم جو من المرح والسرور في اللوري.

عمك البطحاني الكبير كلم واحد من الركاب قال له كلم السواق قل له ماتقيف في ودحسونة امشي على طول

وعمنا حاج محمد ماجايب خبر يتونس ويضحك مع الناس.

الساعة الان حوالي السادسة مساء والواطة مغربت تب والليل دخل لمن وصلوا ودحسونة وعلى طول مارش مافي وقوف والونسة شغالة لمن عمنا حاج حسب الزمن لقى نفسه طوووول وماوصل ودحسونة سالهم

انتوا أناس ضهبتو والله شنو معقول لسع ماوصلنا ودحسونة.

رد عليه عمك الكبير فقال له..

يازول نحنا ودحسونة تعدينها قبيل والان نحنا في ايد ابوقرجة

وعلى الطلاق أكان تصل معانا ابودليق ونكرمك زي ما اكرمتنا. كورك عمنا حاج محمد ياناس دا كلام شنو افوت اهلي وماتنزلوني.

عمك الكبير قال له..

يازول على بالطلاق تصل معنا ابودليق ونكرمك نحنا الخمسة وعشرين نفر زي ما اكرمتنا انت براك وفي بيت مابيتك.

فعلا وصل حاج محمد وقضي قرابة العشرة يوم في ابودليق كلها ضبائح وعزومات يتجول من ديوان لديوان ومن بيت لبيت وكمان زاد علي عدد الركاب لانه في ناس سمعوا بالقصة وكمان يحلفوا عليه ويكرمه زيادة المهم العدد اكمل ٣٠ خروف مضبوحة لحاج محمد الطاهر في ابودليق.

صاح فيهم وقال لهم يا بطاحين انتوا مجانين فكيتوا مشهادي وأهلي ماعارفين انا وين لهم عشرة يوم ياناس عليك الله الخلقكم خلوني امشي وارجع لعقابي.

طبعا الزمن داك مافي وسيلة اتصال والجماعة ماعارفين زولهم وين ناس السلمة بالخرطوم يسالوا ناس جبرة وناس جبرة يقولوا اخر مرة قال ماشي ودحسونة وناس ودحسونة يحلفوا ماجاهم.

بعد رجع ودحسونة كلم الناس بقصته مع البطاحين وسأل من زوج المرأة وقالوا له مافي زول جاء سأل منك نهائي.

يوم السوق اشتري نعجة شايل بجناها واعطاها لزوج المرأة بعدما تعرف عليه في السوق.

وايضا بعد فترة طويلة كان جالس في مطعم الجعلي بحلة كوكو يفطر وشافوا واحد من أهلنا البطاحين وعلى طول ذهب للكاشير وطلب ٢ شية وقالوا نزلها لعمك ابوعمة داك.

فعلا الجرسون جاب الشية لحاج محمد فقال له في زول دفع حق الشية وقال ينزلوها ليك.

احتار حاج محمد الطاهر وبعد قليل ظهر البطحاني وشال العمة من رأس حاج محمد وقالوا دي بتشغلك اخد راحتك.

ضحك حاج محمد وقالوا له انت اكيد من ناس لوري البطاحين.

رحم الله عمنا حاج محمد الطاهر العربي واحسن اليه وغفر له واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وربنا يجعل البركة في الذرية.