الليلة يا بقال حالتك لاتسر عدو لاصديق

الليلة يابقال حالتك لاتسر عدو لاصديق اشاوسك ذاتهم قالو ده ماانت وأنت بتحاول تثبت ليهم انك ياهو بقال . وبتتحسر على عربتك وبيتك وحصاد عمرك . قعدت تتحدى الجيش وإنك ماحاتطلع من بيتك ووو. البوريك انك كنت معيش نفسك في وهم وأنك مسؤل كبير في الدعم وتغش في روحك وأنك والي ولاية الخرطوم وأنت عارف انك لاتسوى عندهم في الدعم جناح بعوضة والبوضح كده كلامك اليوم لما كتبت(( إذا في انسحاب كان تورونا ووووو)) اها بعد الفصاحة والبلاغة والدفاع عنهم واجهزت اللاسلكي الكنت بتتحاوم وتتصور بيهم مشو خلوك ولا قالو ليك ورح . اها هسه عردت ماشي هناك وين وأنت عارف الموراليين ماشين لقدام جايين دارفور اها حاتركز تقابلهم ولا حاتواصل جري تخش لدول الجوار . انت عارف نصيحتي ليك قبل تدخل في حاله نفسيه امشي اقعد تحت ضل شجرة كارب وصلي ركعتين وفكر بعقلك وأول حاجه اطلب العفو من اي زول سرقو الدعامة عربته ونهبو بيته وفقد حصاد عمره الانت كنت واليها في الخيال وبعدها قرر تواصل مع الانسحبو وماقالو ليك انسحبنا ولا ترجع مواطن عادي ولا تصبح لاجيء كل الخيارات ليك متاحه وعموما ربنا الله يقبل ويغفر الذنوب جميعا إلا ان يشرك به .

علي ميرغني Ali Mirghani