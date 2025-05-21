– الحرب هي الخرطوم – محل الطيارة بتقوم والرئيس بنوم

– كرش الفيل وشارع النيل

– بدأت فيها وأنتهت فيها باذن الله

♦️- كان رموز الدعم السريع الاعلامية يوميا يخرجون في عشرات الفيديوهات حتي اصبحوا نجوما في السوشيال ميديا.. يوم من امام المطار ويوم من امام برج الفاتح.. ومن امام المريديان وشارع الستين وحتي جنوب الحزام والمقرن وشمبات وكافوري وسوق ليبيا وحتي سوق القش وكبري الجميلية وكبري المنشية وغيرها من الاماكن.. كلها كانت اماكن للتصوير والافتخار بانهم لازالوا يسيطرون علي العاصمة

♦️- الان عندما عردوا من الخرطوم ورجعوا الي بيوتهم واهلهم تركوا الميديا.. ما الفائدة من التصوير من امام شارع في نيالا ( دا لو الدعامة هناك خلوك تتصور) او من امام شجرة او حفيرة موية؟؟ او التصوير امام مبني بنك منهوب في الجنينة او من داخل جامعة زالنجي التي اقتلعوا حتي بلاط ارضيات قاعات تدريسها؟؟

♦️- الحقيقة الثابتة ان الدولة هنا في الخرطوم..

– دولة 56 في الخرطوم وقد عردوا وتركوها خلفهم..

– الجيش السوداني طحنهم ببطء ولكن بقوة وهشم عظامهم ومرمغ كرامتهم في الطين ومسح بهم طرقات الخرطوم فولوا هاربين.

– كل الاسماء في الميديا الان امام لحظة الحقيقة.. تمرد فاشل علي الدولة.. واصبحوا مثلهم ومثل عبد الواحد محمد نور او حركة تمازج.. مجرد حركة تمرد في الاطراف.. والجيش عازم باذن الله علي اقتلاعهم من كل البقاع..



Alnour Sabah