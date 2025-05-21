قجة فى محاولة للنجاة: هناك ناس باعوا القضية

قجة فى محاولة للنجاة: هنا ناس باعوا القضية..

هذه ارفع شخصية فى مليشيا الدعم السريع المتمردة تتهم أطرافاً وقيادات بأنهم باعوا القضية ، وان الانسحابات (مبيوعة) ، ونسى قجة – الذى ظهر مذعوراً – فى مقطع فيديو :

– أنه هو من خرج من ولاية الجزيرة وترك قواته للهلاك وقال – حينها- أنهم يعدون لمرحلة جديدة..



– وان القائد المليشي حميدتى قال (إن الانسحاب من الخرطوم هو قرار جماعي) واصدرت المليشيا بياناً جاء فيهم انهم بصدد (تموضع جديد)..

– وان أول من غادر ام درمان مدينة صالحة هو الفريق مليشي عثمان عمليات والفريق عبدالرحمن جمعة..

فمن الذى باع ؟..

ابراهيم الصديق على