شاهد بالفيديو.. في سهرة قديمة قرن شطة يغني رائعة ود الامين “أشوفك بكرة في الموعد”

في عام ١٩٧٦م استضافت الإعلامية الكبيرة/ “فريال صالح” في سهرة تليفزيونية بعض نجوم النادي الأهلي المصري، وهم يمثلون أساطين كرة القدم المصرية في ذلك الوقت .. الأسطورة “محمود الخطيب” رئيس النادي الأهلي حالياً، “محسن صالح”، “خالد جاد الله”، والنجم السوداني (ود المزاد) “عبد المنعم قرن شطة”، وقد تغنى “قرن شطة” في هذه السهرة برائعة الموسيقار الراحل/ “محمد الأمين” .. “الموعد” .. أنظر لبساطة الجلسة .. وتلقائية الحديث .. فينك يا زمان

رصد – “النيلين”