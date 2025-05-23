الضغط يولد الكواريك والجوطه والمشاكل والاحتراق

في مرحلة من عمر الإنسان بعد يوعى شويتين عادتا بتكون في أواخر المراهقة البقت لحدي ٢١ سنه، بتجيه صدمة حضارية لمن يكتشف أن والديه ما دايما صح وما دايما على حق، وممكن يدخل في صدمة حقيقية إذا أخطأ واحد من الوالدين، في حين أن دي حاجة طبييييعية جدا وجلّ من لا يخطئ.