فيسبوك
الضغط يولد الكواريك والجوطه والمشاكل والاحتراق
صباح القويات ، الشاطرات، السمحات، الفاهمات والعاقلات
والشاطرين والسمحين والفاهمين والعاقلين
سؤال كده نسأله لنفسنا ، وانت بتتعامل مع عيالك وحياتك وفترة الأمومة والابو حقتك….
هل قاعدة تعكسي لاطفالك انك انسانه super mama والنوع الكنت اول المدرسة في زمنك وما بنغلط ونحن ارهب جيل…؟ ؟؟
ولا قاعده تتعاملي بطبيعتك ومقدراتك وتوريهم انك انسانة طبيعية بنقاط قوة وضعف؟؟؟
عزيزي ولي الأمر الوقور، لمن تكون بتتعامل مع أطفالك بأنك الرجل والمرأة الخارقة للأسف انتو بتعكسو ليهم صوره غير واقعية عن الإنسان، وبتخلو الطفل دايما في توقع انكم ما ممكن تغلطو أو تنسو أو تقصرو أو ما تقدرو على حاجات معينه، فبالتالي بجيه إحباط وصدمة إذا بدر منكم اي سلوك غير خارق. وعليه
في مرحلة من عمر الإنسان بعد يوعى شويتين عادتا بتكون في أواخر المراهقة البقت لحدي ٢١ سنه ، بتجيه صدمة حضارية لمن يكتشف أن والديه ما دايما صح وما دايما على حق، وممكن يدخل في صدمة حقيقية إذا أخطأ واحد من الوالدين، في حين أن دي حاجة طبييييعية جدا وجلّ من لا يخطئ.
بنلقى كتير من الأطفال بكون عندهم اضطرابات نفسية بسبب انهم ما قادرين يختو أمهاتهم وابهاتهم في قالب القوة الخارقة لأنه ما متماشي مع كتير من تصرفاتهم البتعكس شخصيتهم الطبيعية كبشر، فبيبتدي الطفل يحس بالنقص، العار، الدونية، الاحباط، الخجل وغيرهم أن أمه وابوه ما زي الابطال الخارقين من أولياء امور لأطفال تانين.
والأصعب من كده، انك انت يا عزيزي عزيزتي أولياء الأمور بتدخلو نفسكم في ضغوط انتم في غنا عنها، ومحاولة لإثبات حاجات فوق طاقتكم، وعكس ما هو مخالف للطبيعة البشرية وبالتالي
حيكون عندنا أولياء أمور مضغوطين
والضغط يولد الكواريك الجوطه والمشاكل والاحتراق
ثم الرفض للواقع، والتعنيف بسبب الاحباط وممكن يصل للأهمال والتنصل من المسؤولية بدون إدراك للسبب.
ومنها نلقى البيت جايط والنظام مرفوض
ثم نجد أطفال مضطربين ومشوشين وبحاولو يدخلو في دائرة الخارقين لمن يكبرو، العمرنا ما حنصل ليها كبشر
وهكذا دوااااائر من الضغوطات المورثه وعليه ارجوك
خليك حكيم، استرخي وهز كتافينك وتنفس بعمق وذكر نفسك انك بشر، ابتسم وتقبل انك ما كامل، اقعد وكلم عيالك انك فعلا ما بتقدر تعمل اي حاجة، وان الحياة تعلُم وتعليم من المهد إلى اللحد، فعادي كلنا نتعلم من بعض ونخطئ ونصيب. وبكده انت استرخي وهم يرتاحو ونحن كمجتمع لبسنا طوق النجاة وطلعنا لبر السلام النفسي.
ملحوظة ال AI بعد بقيت بعمل بيه صور تعععب معاي وتعبتو معاي
انا الأم الطبيعية الغير خارقة واعترف واتقبل واتشرف
ولو انتو معاي في نفس المركب ،يلا اعملو share يمكن ننقذ خارق من الخرقان.
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية