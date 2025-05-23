مرة كدة ومرة كدة:

قبل أيام، قال الإعلامي أحمد طه للسيد عمر الدقير أن غالبية الشعب السوداني ترفض عودة قحت وتحوراتها للسلطة وان الغالبية تفضل الحكومة العسكرية. رد الدقير وقال أن هذا مجرد زعم لا تدعمه إنتخابات ولا استطلاعات رأي يعتد بها. وهذا رد معقول بغض النظر عن التقييم الذاتي لشعبية قحت.

ولكن بعد دقائق ذكر السيد الدقير لأحمد طه أن الشعب قد أرهقته هذه الحرب ويريد نهايتها بأي ثمن ولو سألت عشرة أو أي مجموعة من السودانيين سيقولون بإنهاء الحرب حتى لو كان الثمن شراكة بين البرهان ودقلو. ولكن في هكذا زعم عن ثمن إنهاء الحرب استغني السيد الدقير عن ضرورة الإسناد بأي إنتخابات أو استطلاعات رأي يعتد بها.

معتصم اقرع