بارا

دخول الجيش للجميلة ( بارا ) أمره إنتهي ولن يكلف الجيش الكتير سوف يكون بإذن الله سهل جداً مسألة وقت ليس إلا …

أهلنا في عموم كردفان هم في الأصل جياشة ودمهم أخضر قوقو

ولكن بلغة القوة والقهر التي تُمارسها المليشيا في تلك المناطق أجبرتهم أن يتماشوا مع الوضع لكي يتعايشوا في ديارهم ويبعدوا عنهم شر المليشيا المعروف حينما يعاندها أهل منطقة تنتقم منهم كما حدث في منطقة ود النورة ومناطق شرق الجزيرة والهلبة ودار اندوكا ..

عليه يجب علينا أن لا نتحامل ع أهلنا في مناطق الكردافة الناس القيافة فحينما يقترب الجيش من مناطقهم سوف يخرجوا كلهم مُهللين مكبرين بالفتح العظيم وبدخول أولادهم إلى مناطقهم فاتحيين لا متعاونيين أبداً ..

فليعلموا الملايش أن كردفان هي للجيش وأهلها وأولادها الآن جُلهم في مقدمة متحركات الجيش من كل المحاور فإن كانت

من نصيحة للمليشيا أن ( يشردوا ) وأن لا ينتظروا أخوان ( دارموت و جودات وكِبش ) …

( بارا قدام العيون )

عائشة الماجدي