العقوبات الامريكية على السودان منذ العام 1988 إبان حكومة الصادق المهدي

من أحاجي الحرب ( ١٨٥٩٥ ):

○ كتب: أ. Wasig Abuzaid

□□ في العام 1998 اثار الكونجرس فضيحة الرئيس كلينتون مع متدربة البيت الأبيض لوينيسكي.. وحدد موعدا للجلسات فاستبقها الرئيس بقصف مصنع الشفاء للأدوية في أغسطس حينما أضاءت صواريخ كروز ليل الخرطوم الهادئ وكان ذلك بحجة ان المصنع ينتج أسلحة كيميائية وتحديدا غاز الأعصاب.. (ممكن تتأكدو من مبارك الفاضل).

□ ذلك الوقت بلغت العقوبات الامريكية على السودان عشرة أعوام منذ العام 88 إبان حكومة السيد الصادق..

□ بالأمس وفي الكونجرس أُتهم ترامب بالانتفاع من علاقاته الرسمية لتعزيز مصالحة المادية ببناء برج ترامب في الإمارات العربية والبالغة تكلفته اثنين مليار دولار، هذه القضية أثيرت مع قضية موقف الحكومة الأمريكية من الحرب في السودان وقضية حظر بيع الأسلحة للامارات لهذا السبب.. وبعض الأسلحة الأمريكية وجدت في السودان بحوزة الجنجويد آخرها مدفع 155mm بالصالحة.. امدرمان امس القريب.

□ مع هذه الفضيحة التي يمكن أن تتطور لتحقيقات بالكونجريس هل يصمت ترامب.. اكيد لا.. فما تبقى من أسلحة كيميائية إنتجها مصنع الشفاء تسعينات القرن الماضي يمكن أن يكون استخدمها الجيش الان.. 😄 □ لذلك يفرض ترامب عقوبات على السودان. بهذه الذريعة الواهية..يوم 6/6 تاريخ مميز يوم عيد الأضحى وهو تاريخ اعدمت فيه الولايات المتحدة رئيس دولة اسمه صدام حسين بعد أن احتلت بلده العراق ودمرته بحجة مشابهه حول امتلاكه أسلحة دمار شامل وكانت فضيحة بأنهم نسجوا كذبة لتدمير بلد وحضارة…

كلينتون الديمقراطي وترامب الجمهوري يقرأون من ذات الكتاب عن العدالة وعن كيفية مداراة الفضائح فالأول اتهم السودان وعاقبة بسبب تفجير سفارات أمريكا في نيروبي ودار السلام و المدمرة الأمريكية كول.. والثاني فرض الجزية على اتفه حكومة سودانية دفع فيها حمدوك 350 مليون دولار من حر مال المعاشيين الفقراء في السودان على تهمة حتى المحاكم الأمريكية برأت منها السودان…

□ في عالم تتغير فيه موازين القوى يمكن للسودان ان ينهي عبث أمثال هؤلاء الفاسدين ان هو احسن إدارة شأنه فقد فعلها الحوثيون قبل أيام.

#من_أحاجي_الحرب