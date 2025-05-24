ما كانت تفعله لساتك قحط وشلة المؤتمر السوداني غير المجيدة بالسودان وإنسانه

ضد النسيان:

ذكرى من ٤ سنوات في مثل هذا اليوم ٢٣ مايو ٢٠٢١ تحكي جانباً مما كانت تفعله لساتك قحط وشلة المؤتمر السوداني غير المجيدة بالسودان وإنسانه.

أقالت أمس سلطات الحرية والتغيير البروفيسر حسن بحاري الاستشاري الوحيد لاورام العظام في السودان من وحدة أورام العظام لانو كوز وتعليقا على ذلك كتب دكتور مذكر عبد المنعم

طبيعة تخصصي في التخدير والعناية المكثفة خلتني مهتم شوية بعلاج الالم الحاد و ده قادني لاني اركز على تقنيات جديدة في علم التخدير اسمها التخدير الناحي (regional Anaethesia)

تبسيطا كده ممكن اخدر الجزء المطلوبة فوقه الجراحة فقط

يعني انوم اليد من الكتف للكف لكل العمليات من الترقوة للاصابع

انوم الرجل من تحت الالية للقدم

اخدر جدار البطن فقط

اخدر الصدر فقط لعمليات الثدي

اخدر جانب الرقبة فقط لعمليات الشريان السباتي

اخدر فروة الراس لعمليات المخ

يعني العملية تتعمل و العيان صاحي و طبعا بهديه مهدئ عشان القلق و الخوف و عدم الراحة( ااااي بنسطله عدييييل😎)

و الكلام ده معناها اختفاء الالم بعد العمليات خاصة الكبيرة

و معناها مرضى حالتهم خطيرة وما بتسمح بالبنج الكامل او النصفي بقينا بنقدر نعملهم بشكل مريح و آمن…

حاولت اساهم قدر ما اقدر في تدريب زملاء في السودان و لبيت دعوة كريمة من د عواطف مدير القسم السابق في ابراهيم مالك وواحدة من اميز الاستشاريين و اكثرهم مثابرة و حب للبلد

مدير المستشفى كان مستر بحاري! دفعة و انسان مثابر و ساهم في تسهيل العمل و التدريب …

حسن بحاري كان اول جراح اورام عظام في البلد !

بدا الخدمة سنة ٢٠١٢ بعد اتخصص في السودان و ماليزيا و زمن قضاه في المانيا في كورسات تكميلية!

في اللستة بتاعته شفت حالات من كل انحاء البلد

و كلها بيجمع بيناتها شي واحد: الالم العظيم و الامل الكبير في الله و وحدة مستر حسن!

ضعفاء مساكين اعياهم المرض و الفاقة و لولا هذه الوحدة لما كان امامهم من شيئ سوى الموت!

معظمهم في سن صغير لطبيعة سرطان العظام…

شفت مع مستر حسن عمليات ما قاعد تتعمل في مستشفيات كبيرة جدا !

فوجئت اليوم بقرار اغلاق وحدة مستر حسن بحاري في مستشفى ابراهيم مالك .. وحدة جراحة اورام و سرطانات العظام الوحيدة في السودان!

اول حاجة جات في بالي : منو غير حسن شغال جراحة اورام؟

منو في مثابرة و قوة حسن ؟

و سالت الشباب …

طبعا في الاول ارتحت قليلا لما عرفت انه حسن درب تلاتة اخصائيين في جراحة اورام العظام😰

قلت اهو حكومة شغالة تبل في الاسلاميين من طرف !

ثم عرفت باقي الخبر

الشباب اللي دربهم حسن في هذا التخصص النادر طلعوا توزيعات !

واحد في الامارات

واحد في قطر

واحد استقال من الوزارة و شغال اجراءات سفر لانه جاه عقد في المملكة

يعني مافيك يا بلد الا حسن لمرضى السرطان المؤلم 😳

حسن بحاري رفدوه لانه قالوا وحدته متغيبة ما بتسد نبطشيات في ابراهيم مالك؟

لكن نوابه كل نبطشية كانوا حضور رغم الحوادث المقفلة!

نوابه كاتبين خطاب رد على اقالة المستر بتاعهم بالمناسبة!

حسن بحاري رفدوه قالوا ليه انت دكيت اجتماع في المستشفى؟

الاجتماع ده دكوه ٩ اخصائيين من وحدات تانية و مافي زول فيهم سالوه 😳 و مستر حسن اتصل اعتذر صباح الاجتماع قال ليهم عربيتي اتعطلت في نص الزلط و ح يجوكم مندوبين من الوحدة يحضروا و قد كان😳

حسن بحاري رفده المدير العام الجديد علي شاكر

و حسن بحاري اشوف على تدريب علي شاكر من ٢٠١٤ لي ٢٠١٨ لما حسن كان مسئول التدريب في مجلس جراحة العظام

و حسن بحاري امتحن علي شاكر و اجازه كاخصائي جديد قبل سنة و نص

علي شاكر كادر المؤتمر السوداني و كان حارس ليه ترس كمؤهل اداري و خلص تخصص جديد و بدل يبدا بي ادارة طبية هوبا على مدير عام لاكبر مستشفى! يعني ما اتغير شي من زمن الكيزان 😏

بحاول افهم العقلية اللي قفلت الوحدة الوحيدة من نوعها في البلد و استغنت عن الجراح الوحيد في البلد !

بحاول افهم العقلية اللي قدرت انه ابعاد مستر حسن الاسلامي غير المنتمي للمؤتمر الوطني عن غرفة العمليات بتاعة المساكين هي اولوية ..

بحاول افهم الطايوق اللي ما قادر يدير و يفتح اقسام الطوارئ و شغال يرفد في الكوادر النوعية اللي فضلت القعدة في البلد و المعافرة مع الناس و سادة فرقة ما يعلم بيها الا الله 🤔

بحاول اتعرف على الحكومة اللي ما قادرة تفهم حتى الان معنى كلمة ادارة الدولة و الحكم!

علي شاكر قايل انه ممكن يجيب مرضى اورام و سرطانات العظام و يدخلهم المستشفي و يدق قدامهم ترس و يولع لستك و يعزم ليهم في اورامهم (ياو ياو ) و يجيب ليهم شيخة حنان تكسيم تقرى ليهم رقيا شرعية و الامور تمشي طيبة

لكن العقلية دي ياها اللي رفدت بروف عزالدين محمد عثمان!

و ياها اللي اللي قايلة انه السودان ده ياهو الفيسبوك

دي العقلية اللي صدقت كلمات مروة بابكر : جاتك كفاءات يا وطن😏

دي العقلية اللي بتحكم و بتعارض و بتقعد لي حميدتي في كرعينه و تنبزه ورا ضهره

دي العقلية اللي مختزلة مشاكل البلد في اعضاء الانثى التناسلية و رامية حمولة البلد على كتف الخواجة

دي العقلية اللي قايلة الشغلانة بتعدي هتافات و صفقة و ناسية انه الواقع شي تاني و انه الشوارع ما بتخون😎

حسن بحاري عوجة ما بتجيه جوة البلد وللا بره البلد ! العوجة في اهلنا المساكين اللي ح يعانوا…

الله يكفينا شر البصيرة ام حمد

دكتور مذكر أبوبكر

#يسقط_الصعاليق