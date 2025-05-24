الفاضل الجبوري مُدعي الحكمة والمتسلق على أبوابها فر هارباً مُعرداً نحو نيالا بعد أن أثبت كامل انحيازه في الطريق الخاطئ

قلنا ليكم ما بتقدروا قلتوا لأ

لم تغنه حكمته ولم تسعفه خياراته الخاطئة ولم تغن عنه شيئاً

إن على عقلاء أهلنا المسيرية والرزيقات اتخاذ خط للرجعة وإنقاذ ما تبقى من أبناءهم وصون دمهم والجلوس ملياً لأخذ العبرة والعظة والحكمة من هذه المغامرة الخاسرة

لن يغن عنهم عبدالرحيم طاحونة أو حميدتي شيئاً فهم في نظر آل دقلوا ليسوا سوى إمبايات وفلنقايات.

Omer Elshami Alkinane .