الاسلحة في صالحة كانت تكفي الجنجويد يحتلو افريقيا كلها مش السودان

الجيش يعثر علي المزيد والمزيد من مخازن السلاح والمسيرات في صالحة !!

الاسلحة الاتلقت في صالحة كانت تكفي الجنجويد يحتلو افريقيا كلها مش السودان بس ؛ لكن الشفافي المغتصب عديم القضية ما بقدر يثبت قدام اصحاب الحق .



زمان لما كانوا الجنجويد عندهم تفوق نوعي كبير في السلاح واعداد الجنود كانت ابواق العملاء تسخر وتدعو للجيش للاستسلام كنا بنقول ليهم عمر السلاح لوحده ما بيحسم حرب وياما إتهزمت أعتي الدول الاستعمارية قصاد حركات مقاومة اقل تسليحا بكثير لكنها اكثر ايمانا وعزيمة .



صاحب الحق منتصر لا محالة مادام بدافع عن حقه وأرضه وحتظل الارادة اهم من القدرة والعزيمة اقوي من السلاح … وماشين في السكة نمد حتي ام دافوق ✌️🇸🇩

#جيش_واحد_شعب_واحد



Suzy Khalil