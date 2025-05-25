الجامعة المختلطة إثمها أكبر من نفعها”

من أسوأ ما أُدخل في المجتمعات المسلمة الجامعات المختلطة،كلامي ده قد لا يعجب البعض ،ولكن المتتبع للجامعات المختلطة وما أفرزته من آثار شيء لا يتصور

الجامعات المختلطة دي أذهبت الحياء لدى الشباب والشابات،أذهبت المروءة،أذهبت كثيرا من القيم الإسلامية

ليس بريئا أبدا من فكر في فكرة الجامعات المختلطة وإدخالها للمجتمعات المحافظة المسلمة

وإلا فكيف تأتي بشباب وشابات في عز اشتعال شهواتهم عليهم وتضعهم مع بعضهم البعض في منشأة واحدة تحت سقف واحد لمدة خمس سنوات تنقص قليلا أو تزيد.

ما هي المحصلة؟

بعض الناس لمن يشوف كلام زي كلامي ده بسطحك وبقول ده جهل منكم وسطحية وتخلف ونظرتكم شهوانية بس

والحقيقة “رمتني بدائها وانسلت”

كلامه هو الذي حقيقةً سطحي وبعيد عن الواقع

يا أخوانا من غير مكابرة

ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل يميل للمرأة و المرأة تميل للرجل

جنسيا وعاطفيا و أنسا واستئناسا

دي حقيقة الناس ما تكابر فيها

الولد مما يبلغ بتجيهو أحاسيس ومشاعر معينة تجاه النساء والعكس

و الما بتجيهو الحاجات دي زول ما طبيعي وفيهو مشكلة

دي حقيقة نحن متفقين عليها ولا ينكر ذلك إلا جاحد

أنا الليلة شاب عمري ١٧ سنة عندي شهوة وعندي ميول للنساء

خشيت الجامعة و في القاعة حقتنا لقيت نساء أشكال وألوان

نظرتي حتكون شنو؟

حتى لو أنا شاب مستقيم ومتربي تربية تمام

حأعيش في ضغط مبالغ فيهو

ونفس الكلام ده للبنات

و بعد مرور شهر أو أقل من بداية العام دراسي بتبدأ تتكون العلاقات قدامي و أي زول عمل ليهو “حبيبة” وأي زول ارتبط ليهو بواحدة وعملوا قروبات والونسات والبرامج وووو

أها حتكون نظرتي شنو وحيكون وضعي كيف وأنا شاب أو شابة عندي مشاعر وعواطف وشهوات

شوف كمية الضغط البعيش فيها الشاب المسكين ده بما حوله في الجامعة

+ الأفكار العلمانية الليبرالية البقت مبثوثة في كل مكان و الإباحية التي تنشر في كل صغيرة وكبيرة وتأصيل انو عادي يكون عندك حبيبة أو يكون عندك حبيب وتكوين العلاقات ده شيء من الحضارة و التقدم والرقي وده العالم الحديث كده

لاحول ولا قوة إلا بالله

غير شياطين الإنس ما بخلوك في حالك

يجوك يقولو ليك أنت معقد أنت ما راجل فلانه ديك مكسرة فيك وأنت ما معبره و حتضيع منك ويقصو ليك فيها

و البنات يجن للبنت ما تبقي غبية وما تبقي معقدة يا هو البنات كلهن عندهن علاقات ويقولو ليها عادي تكوني علاقات حب بريء وحب عاطفي

و قبل كده في حنك نقرأ مع بعض وأشرح ليك ونقرأ أنا وأنتي برانا والفطور المختلط مع بعض ونتراسل في الواتساب بحجة الدراسة ومتطلبات الجامعة

ثم الهظار بالأيدي و اللمس المتبادل والضحكات المرتفعة أثناء جلسات السمر بين المحاضرات في الكافتريات أو داخل القاعات

وماف أي رقيب أو سلطة تمنع أو توجه

يا أخوانا الناس ما تكون منطقية

ياخ حتى البنات والأولاد البحافظو على نفسهم شوفو كمية المعاناة البلقوها أثناء دراستهم وكمية الضغط النفسي و الصراع الداخلي والخارجي البواجهو؟

الموضوع ده أصلا ما تم ترتيبه بالشكل ده عفويا أبدا والله

قبل الحرب كنا نزور الجامعات والداخليات في برامج دعوية ومجتمعية

وأنا كنت أحيانا بشارك مع بعض المنظمات المختصة بالأولاد فاقدي السند

والله بنلقى قصص لا إله إلا الله تشيب الأطفال

كمية علاقات محرمة و كمية الزنا وكمية الحمل في خارج إطار الزواج شيء مبالغ فيهو خالص

والله لو في حاجات أنا م وقفت عليها بنفسي والله ما بصدقها

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

ده غير التحرش اللفظي والجسدي القاعد يحصل داخل أروقة الجامعات

الله المستعان

الآن الجامعات المختلطة من إفرازاتها كذلك القبيحة

أنها أنتجت لنا مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان

حبيبتي حبيبي

مرتبطة بفلان

مرتبط بفلانة

زميلي

زميلتي

والمصطلحات دي كلها تحتها من البلاوي ما لا يعلم به إلا الله تعالى

وللأسف في غياب تام للأسر عن ذلك

يعني ولدهم ده بعمل في شنو ولا بنتهم دي بتعمل في شنو ما بكون في أي زول جايب خبر

ياخي وصلنا لمرحلة البنت تكون عندها علاقة مع تلاته أولاد واحد بتحبو فعلا وهي بتصرف عليهو وجاريه وراءه

وواحد بصرف عليها وعلى حبيبها الحقيقي 😂 وباعتباره البنك حقها

وواحد كده للمشواير والخدمة ووش القباحة

وعادي تجي تحكي لصحباتها وتفاخر بكده والموضوع ايزي جدا زي ما بقولو

و بالمقابل الولد تجي تلقى عندو ٥بنات بتواصل معاهن وبغازلهن

و كثير من العلاقات تصل إلى الزنا

أنا عارف حسي واحد ممكن يقول مصطفى ده بقول في شنو

صدقني يا حبيبنا أنا أي شيء بقولو هنا مرّ علي و ياهو الدعوة دي كشفت لنا كثيرا من المستور و كثيرا من المصائب التي لا ينتبه لها الناس

والله يا أخوانا ما ذكرته لكم ده جزء مصغر جدا من واقع مظلم تعيشه الجامعات المختلطة

طيب ما هي الفائدة المرجوة من إنك تقري بنتك في جامعة مختلطة عشان شنو وعشان يحصل شنو يعني ؟

يا أخوانا وين الغيرة ووين الحرص على عرضك وحياء ابنتك

وين القيم دي؟؟

وأنا داير أكد على انو ما كل من درس في الجامعات المختلطة معناهو زول كعب أو زوله كعبة

لالا حاشا لله

بس داير أنبه على أشياء قد تكون غائبة على كثيرين خاصة أولياء الأمور

ومحتاجه لمعالجات جذرية

ليه ما تكون الجامعات منفصلة المشكلة شنو ؟

نعم قد لا تحل المشكلة تماما ولكن بتخفف كتير وبتسهل على كثير من الشباب والشابات الفيهم خير انو يقرو الجامعة بكل ارتياح لانو كتير منهم بخش في نزاعات شديدة بين ما يراه حوله وبين قيمه ومبادئه

أنا ما داير أقول خلاص كلكم يا طلبة خلو الجامعات وأمرقوا منها وما تقروا

ولا أصلا غرضي حاجة لحظية وخلاص

أنا عايز أنبه الناس لموضوع خطير جدا يغيب على كثيرين و عايزين نعالج المرض في نفسو ما العرض ونشوف معالجات جذرية للموضوع ده

ليه أنت كطالب أو كولي أمر ليه الناس ما تنسق لوسائل ضغط وتشكيل رأي عام بفصل الجامعات المختلطة ويكون ده مطلب لينا نطالب بيهو زي ما قاعدين نطالب بأشياء دنيوية أخرى وقاعده تتحقق

مثلا أيام الأسبوع تقسم أيام تكون للشباب وأيام للبنات

ممكن زول يقول ليك دي تكلفة ودي ما عارف شنو ؟

أقول لو فعلا الناس حريصة على دينها الموضوع ما صعب الناس بتلقى حل

فالدين يستحق ذلك

الناس تبادر وتشوف حلول عملية لهذه الكارثة وفي تقارير كثيرة جدا حتى تقارير غربية بتتكلم عن أضرار الاختلاط في الجامعات غير الأضرار الدينية والأخلاقية

أختم وأقول دائما الزول يراعي لدينو ويقدم دينو على كل شيء مافي فائدة أعظم من إنك تحافظ على دينك و استقامتك وقيمك

الدين وما فيه من حياء و مروءة أغلى ما تملك، وأغلى ما تعطيه لولدك أو ابنتك التربية على الدين و الأخلاق والقيم الإسلامية

ربنا يصلح الحال ويهدينا

مصطفى ميرغني