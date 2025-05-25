تحرير الخرطوم ..أهم حدث في تاريخ السودان الحديث

من الآثار السالبة لمواقع التواصل الاجتماعي تبلد المشاعر تجاه القضايا الكبرى و ضعف التركيز معها وعدم المبالاة بها

و من أسباب الأثر ده انو كمية من الأخبار والمعلومات أنت بتتلقاها في وقت وجيز جدا

مثلا زمان لمن تم دحر حركة العدل والمساواة من أمدرمان كان بعدها لفترة ليست بالقصيرة الناس مهتمة بالموضوع احتفالا وترقبا وتحليلا وبتذكر كان في مكافأة لمن يدل على مكان خليل إبراهيم وقتها و الناس متابعة التلفزيون القومي وحركة الصحف باهتمام بالغ

برضو بتذكر في تحرير هجليج وأب كرشولا نفس الشعور

ياخ حتى المباريات والكورة لمن المنتخب يفوز ولا الهلال و المريخ الناس بتكون منشغلة بآثار المباراة لأيام تحليلا واحتفالا (وتدويرا )

بتذكر من الطرائف مرة حي العرب غلب المريخ واحد صفر جاب القون لاعب اسمو بركة

أها في بتاع دكان كان بدورو ليك ببسكويت بركة الناس تمشي ليهو دايرين بسكويت بركة 😂😂 أظن حلف ما يبعو زاتو

فحسي الكلام ده كلو بقى ماف

والخلاني أنتبه مع الموضوع ده تحرير الخرطوم

ياخ ده حدث مش مهم

ده ممكن يكون أهم حدث حصل في تاريخ السودان الحديث

لكن ماف أي تفاعل يذكر كده بل والناس شبه نسيت الموضوع بعد ثلاثة أيام فقط من تمام تحريرها ،و الواقع للأسف بقى تبعا للمواقع يعني المواقع هي البتصنع الواقع

وبرضو من آثار الموضوع ده عدم التفاعل مع قضايا الأمة المركزية يعني عادي تسمع تم قتل ٥٠٠ طفل في غzة الموضوع بالنسبة ليك عادي بسبب كثرة المجريات البتمر عليك

بينما قارن زمان لمن حصل مقtل محمد الدره وكيف الناس تفاعلت مع الموضوع مدة طويلة

الزمن ماشي بسرعة وده من علامات الساعة أن يتقارب الزمان فتصير السنة كالشهر و الشهر كالأسبوع و الأسبوع كاليوم واليوم كالساعة

لكن فوق التسارع والتقارب ده مواقع التواصل الاجتماعي دي بتسرق الأعمار مننا وبتسرق مشاعرنا ولحظاتنا الحلوة

والله المستعان

والحل الزول يتوسط فيها ويضبط وقتو فيها ويحدد أهدافه من تواجده فيها عشان شغلتو ما تكون جايطه

ربنا يعين ويصلح حالنا



مصطفى ميرغني