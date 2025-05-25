عبور الكباري في السودان كانت عملية تاريخية

بتذكر قبل سنتين تقريبا

لاحظت في الحالات بتاعتي عبر الواتساب مجموعة من الإخوة خاتين ليهم فيديو من أنمي لقائد جيش بحفز جنوده في مواجهة مصيرية للعدو

أنا لمن لقيت المقطع منتشر كده مشيت سألت وعرفت انو ده أنمي مشهور ما مستحضر الآن تفاصيلو شنو

حقيقة كلام الزول في الأنمي ككلام قوي وفيه معاني التضحية

اتذكرت الكلام ده لأنو قبيل شفت شيخ Owis Ganem نشر مقطع لأحد الضباط وهو يخاطب جنوده قبل عملية عبور الكباري التي كانت يوم ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤م والتي كان لها دور كبير في الانتصارات التي عقبت ذلك بعد فضل الله عزوجل

العملية دي عملية عبور الكباري كانت عملية تاريخية وأشبه بأنها عملية انتحا..رية

لأنو الجنود في الكبري والكباري مسافتها طويلة حيكونو في عين العدو تماما و العدو يقدر يهجمهم بما شاء وما حيكون في طريقة للإنسحاب

لكن قطعو الكباري حمرة عين ورجالة في حفظ من المولى عزوجل

حدثني أحد أبطال هذه العملية وهو أويس ذاته قالي القوة الكان مفروض تقطع كبري السلاح الطبي ١١٨١ تقريبا

قالي الوصلو الطرف الآخر من الكبري قريب الثمانين فقط والبقية بين شه.يد ومصاب ومن لم يستطع العبور لكثر الكثافة النيرانية

ثم الثمانين ديل مشو حبوا على صدورهم من طرف الكبري وحتى مسجد الشهيد حبوا على صدورهم وهم يستقبلون كافة أنواع الذخائر من العدو كورنيت ثنائي دوشكا قناصات

سبحان الله المشهد ده رغم انو مشهد حقيقي لكن ماف أي زول محتفي بيهو و لا في زول مفتخر بيهو إلا قلة قليلة

و ده برجع لانو شبابنا تمت برمجتهم على التفاعل مع البرامج الترفيهية و الغير حقيقية أكثر من التفاعل مع واقعهم وحياتهم الحقيقية

وشوف ده في الكورة و الأفلام والكلام الفارغ ده

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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الصورة للبطل العقيد الشه.يد سيادتو إبراهيم حسين راشد قائد عملية العبور

رحمه الله تعالى وتقبله قبولا حسنا

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العدد الذي ذكرته يتعلق بعبور كبري الحديد السلاح الطبي

و العقيد الشه.يد رحمه الله تعالى هو قائد كل العملية واست.شهد بكبري الفتيحاب



مصطفى ميرغني