من أحاجي الحرب ( ١٨٧١٦ ):

○ كتب: أ. Naallah h

□□ بتحليل الكثير من خطابات قيادات المليشيا ورؤساء إداراتها المدنية يمكن التوصل إلى أنه بدأ يتولد شعور لديهم بعدم الحماس لمشروع السيطرة على السودان والسعي لخلق حالة من الأمان في أي منطقة يمكثون فيها بعيدا عن هول المعارك.

□ يريد قادتها التواجد في ثلاث ولايات وهي جنوب و شرق دارفور وغرب كردفان، يمكن أن يكون هذا التوجه ناتج من الاستسلام لحالة الضعف البائنة لديها أو قد يكون ناتج من توجه جديد للإمارت برسم دور محدد جديد لما تبقى من المليشيا.

□ والملاحظة الأهم هي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المليشيا وأذرعها وهو ظاهر في حالة أفرادها ثم يظهر في توجيه عبدالرحيم للعمد بعد أن طالبهم بجمع الجنود طالبهم بجمع طعامهم أيضا حيث فرض على كل إدارة أهلية عددا من جوالات الذرة وعدد من الخراف والبقر.

□ كذلك تابعت مجريات المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته المليشيا بنيالا و ظهرت فيه حوجتهم للمال ومطالبتهم بالتحصيل وهذا ما لن يتأتى ولن يحل مشكلة على الإطلاق حيث يتطلب الأمر بيروقراطية لا تتوفر لدى المليشيا.

□ ستزداد الأحوال سوءا لدى المليشيا وسينهب جنودها ما تبقى من مناطق سيطرتهم وسيذهبون بها الى المزالق المدلهمة وسيكون دخول جيش الدولة إلى نيالا ضرورة إنسانية قبل أن تكون مطلوبات سيادية وسيرحب بها الجميع حتى أفراد المليشيا أنفسهم .

□ من الواضح أن نظام أبوظبي قد نحا منحى جديدا في حربه على السودان وقد تمثل في استخدام اللوبيات الدولية لحصار الدولة ومسار الحرب الإعلامية بتخصيص عشرات المنصات لتشويه السودان مع عمل بودكاستات لبعض المتهافتين وقد شاهدت منها لنانسي عجاج ومنعم بيجو وأحمد دينار.

#من_أحاجي_الحرب

#من_أحاجي_الحرب