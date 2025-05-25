□□ كيف يفكر لصوص الحرب

□ العمدة المليشي إبراهيم بخيت:

○ ( القروش الناس دايرة تجمعها دي، والبيوت الدايرة تبنيها، والعربات الدايرة تركبها دي إذا مافي أمن ما بتكون موجودة، زي ما الناس طردت الناس دي هناك من بيوتها ومن محلها ومن كل شيء أنا أخشى إنو تحصل الآية العكسية )

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ها هو العمدة الدعامي يعترف بما قامت به الميليشيا من (طرد) المواطنين من بيوتهم و”جمع” الأموال، وهو اسم الدلع لـ “نهبها”.



أي مال ( يثبت ) أنه منهوب، وأي سيارات ( يثبت ) أنها منهوبة فإعادتها لأصحابها واجب.

* دفاع العمد وغيرهم من عناصر الميليشيا عن الأموال التي نهبوها لا يمكن أن يكون قضية عادلة إلا بمنطق اللصوص.

* الجيش لا يستهدف مناطق، بل يحرر أهلها من الميليشيا المتمردة.

** متداول