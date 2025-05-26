القحاتة وابواق الامارات بعد ما كانوا ساكتين ومصدومين من انتصارات الجيش جاهم الاسكربت بتاع الاسلحة الكيمائية والمشكلة انو شغالين فيه حماس ساي بلا اي فهم 😅

البوستات تتطاقش عن انو سبب الكوليرا في امدرمان هو السلاح الكيميائي !! طبعا دي مشكلة الناس الكانت البتنوم في حصة الاحياء ! الكوليرا دي مرض بكتيري معروف سببه الاساسي التلوث ودي معلومة بديهية اي زول في اول ثانوي عارفها .😅

في ناس كمان حبو يجودوا اكثر وناقلين عن شخصية مجهولة قالت هي متطوعة في مستشفي النو وفي 2000 جثة في المستشفي والشرطة العسكرية حاصرت المستشفي والمرضي بتظهر عليهم اعراض غريبة !😂

يا جماعة النو دي في قلب امدرمان فكضبوا الكضبة في حتة بعيدة شوية ومافي طريقة تحقق منها 😂😂

اعزائي القحاحيت امريكا ذاتها المطلعة التقرير قالت تم استخدام الاسلحة العام الماضي 2024 وفي مناطق نائية وبصورة محدودة عشان عارفة روحها بتطلس وما عندها دليل فما تخربوا ليهم الكضبة بحماسكم الزائد دة😂

المهم يا جماعة انتو مونسننا ومخففين علينا الحرب ما تنقطعوا بالله 😂😂

#جنجويد_قحاتة

Suzy Khalil