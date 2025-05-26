وانا بتفرج علي فيديوهات الجنجويد المتجرسين من متحرك الصياد وباقي متحركات الجيش المتجهة لدارفور ،اتذكرت ثبات اولادنا في المدرعات والمهندسين والقيادة وكل معسكرات الجيش لما كانوا الجنجويد بهاجموا باعداد خرافية وبكل انواع الاسلحة موجات وراء موجات هجمات مستمرة ما بتقيف ، محاصرين وعندهم نقص في السلاح وفي الغذاء وفي اي شئ ، وبعد دا كانوا ثابتين كالجبال وبقدموا شهيد وراء شهيد… وكمان يطلعوا في فيديوهات عشان يطمنوا الشعب .

ما شفنا فيديو واحد لعسكري جيش ولا مستنفر طلع يتجرس !! بالعكس شفنا عشرات الفيديوهات لعساكر داقين جرس وبطالبوا القيادة بفك اللجام وعايزين يهاجموا ! وشفنا فيديوهات لشباب اسمائهم ما طلعت في مهمة هجومية بكوا بدموعوهم وحنسوا القائد انهم لازم يطلعوا ، شفنا شباب بتسابقوا علي الشهادة ويمشوا للموت برجلينهم لانهم عارفين روحهم بقاتلوا في سبيل شنو ؟!

نجدد فخرنا وامتنانا العميق لكل الابطال الحاربوا وصمدوا واستبسلوا وكتبوا بدمائهم وتضحياتهم وصبرهم تاريخ جديد لينا ولبلدنا ❤️🇸🇩

ونقول للجنجويد ابكو ساي واتجرسوا لسة وارجو الراجيكم ..😌

#جيش_واحد_شعب_واحد

Suzy Khalil