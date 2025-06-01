بعد اي جريمة بشعة للجنجويد يطلعوا علينا القحاتة ويقولوا لينا ما هي دي الحرب عاملة كدا وانتو السبب يا بلابسة !!

والغريبة لو الجيش عمل اقل انتهاك ما بتبقي دي الحرب ابدا !.

والغريبة اكثر انو بل بس سببها الاساسي انتهاكات وبشاعات الجنجويد الخلت كل الشعب السوداني يدرك تماما انو لا حياة ولا تعايش ولا وجود اصلا لينا الا بنهاية الجنجويد ، ونهاية الجنجويد طريقها الوحيد هو بل بس لحد الاستسلام او الموت … ما عندنا مع الجنجويد ديل اي شئ تاني غير كدة .

خليك من انو دي حرب وجود عديل وعدوان اماراتي متكامل علي بلدك وارضك وعرضك وثرواتك ومستقبلك و العالم كلو عارف وبتكلم عن حرب الامارات علي السودان ما عدا حبة وضيعين وعملاء محسوبين علينا بالغلط .

اي زول داير يبرر للجنجويد انو دي الحرب عاملة كدة بقول ليك بالفم المليان انت زيهم واحد كان ما اسوأ ، علي الاقل هم عارفين روحهم مجرمين وفخورين بجرائمهم اما انت فمجرد منافق ما عندك قيمة .

وزي ما قال غسان كنفاني أخشي ان تتحول الخيانة الي وجهة نظر ! اتجاوزنا مرحلة الخيانة يا غسان وبقي إنعدام الضمير زاتو وجهة نظر وبقي التبرير للقاتل والمغتصب ولوم الضحية وجهة نظر .

والمثير للسخرية انو النوع دا لسة شايف انو مفروض نناقشه ونرد عليه ! النوع دا ما بتناقشوا معاه النوع دا بلوك من الحياة كلها ما بس السوشيال ميديا ، دي نوعية مجرد معرفتها خسارة وخسارتها اكبر مكسب .. دا مستوي من الوضاعة والانتهازية مجرد وجوده في حياتنا ساي بخصم كثير مننا .

#جنجويد_قحاتة

Suzy Khalil