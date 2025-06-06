والله يا أخوانا المغتربين ديل عايشين في ضغوط نفسية ومادية وجسدية مبالغ

فيها

أنت بتكون متوقع أنهم عايشين رفاهية ومستمتعين وعايشين الدنيا على آخرها

لا والله الدنيا بقت ضاغطة والحياة عموما ما زي زمان والضائقة الاقتصادية دي ما في السودان بس كل العالم تأثر بيها

والله غالب المغتربين القابلتهم وشفتهم وعاشرتهم فترة نزوحي دي لقيتهم مضغوطين ضغط مبالغ فيهو الواحد ممكن يومو كلو عبارة عن شغل وجري

و غالبيتهم والله يعيشون ليحيا غيرهم

في مغتربين وكمية ممكن من نص الشهر ما يلقى حق الأكل ويعيش على العدس

والناس بكون قايلين من كبسة لمندي للبيك وكده

وبكون كده عشان رسل كل القروش لأهلو

وفي مغتربين كمية ممكن من جاءت الحرب دي جلابية للعيد ساي ما قدر يشتري

وغالبيتهم خاشين في ديون مبالغ فيها

وأنا نصيحتي لكل زول ما تستسهل الدين مهما احلّوا لك فإن عاقبته وخيمة

حاول ما تتدين إلا للضرورة البالغة وما تشتري بالأقساط لانو برضو عبارة عن شَرك بتقع فيها

الكلام ده أنا بقولو لانو بعض الناس وبعض الأهالي قايلين المغترب ده تجري الأموال من تحته ومن أمامه ومن بين يديه

ممكن يكون شايفين القروش البتجيهم دي حاجه كتيرة جدا ومعناها الزول ده لسه عندو وكده والبرسلو ده من طرف الباب بس

وهم لا يدرون أنه يرسل لهم رلتبه كله أو غالبيته

زمان كنت برسل لبعض المغتربين عشان يساهمو في موضوع معين

فبعضهم ما برد

كنت بزعل وبقول عليك الله عاين ده حاجه بسيطة ما داير يرسلها

لكن اكتشفت أنه ما منعه من الرد إلا العجز والخجل

أنا ما مغترب والله ولا داير أغترب زاتو ان شاءالله

لكن شفت معاناتهم فارأفوا بهم و حسوا بمعاناتهم ولا تبنوا تصوراتكم على واقع غير حقيقي ….

ربنا يجزيهم خير ويعينهم

و أنا برضو أوجه ليهم رسالة شكر و أقوليهم ما تقومون به أجره عظيييم عند الله تعالى

كسره

أها يا المغتربين بعد كسير التلج ده أنا جاهز لكل العزومات والهدايا

مصطفى ميرغني