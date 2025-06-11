واحد مtخلف كده بتكلم انو انتو ما بتقدرو تهزموا الدعm السريع و انو لو انهزم زاتو أمريكا واsرائيل ما حيسكتو و بخوفنا بكده

هو يعني نحن من ١٩٥٥ قاعدين نحارب منو غير الذكرتهم فوق ديل وبفضل الله كل مرة قاعدين نبطل ليهم مخططاتهم

أصلا الميليشيا والدويلة و الكيان ما هم إلا أذرع لماما أمريكا

ومامتكم دي زاتها ليست إلها فهاهي قد دحرت في أفغانس. تان ودحرت في العراق و في فيتنام وغيرها

وهذه العزيمة السودانية المصحوبة بالتوكل على الله لن يوقفها شيء أيها المرجفون بإذن الله تعالى



مصطفى ميرغني