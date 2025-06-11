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العزيمة السودانية المصحوبة بالتوكل على الله لن يوقفها شيء

2025/06/11
30 يونيو

واحد مtخلف كده بتكلم انو انتو ما بتقدرو تهزموا الدعm السريع و انو لو انهزم زاتو أمريكا واsرائيل ما حيسكتو و بخوفنا بكده

هو يعني نحن من ١٩٥٥ قاعدين نحارب منو غير الذكرتهم فوق ديل وبفضل الله كل مرة قاعدين نبطل ليهم مخططاتهم
أصلا الميليشيا والدويلة و الكيان ما هم إلا أذرع لماما أمريكا

ومامتكم دي زاتها ليست إلها فهاهي قد دحرت في أفغانس. تان ودحرت في العراق و في فيتنام وغيرها

وهذه العزيمة السودانية المصحوبة بالتوكل على الله لن يوقفها شيء أيها المرجفون بإذن الله تعالى
مصطفى ميرغني
مصطفى ميرغني

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