فيسبوك
العزيمة السودانية المصحوبة بالتوكل على الله لن يوقفها شيء
واحد مtخلف كده بتكلم انو انتو ما بتقدرو تهزموا الدعm السريع و انو لو انهزم زاتو أمريكا واsرائيل ما حيسكتو و بخوفنا بكده
هو يعني نحن من ١٩٥٥ قاعدين نحارب منو غير الذكرتهم فوق ديل وبفضل الله كل مرة قاعدين نبطل ليهم مخططاتهم
أصلا الميليشيا والدويلة و الكيان ما هم إلا أذرع لماما أمريكا
ومامتكم دي زاتها ليست إلها فهاهي قد دحرت في أفغانس. تان ودحرت في العراق و في فيتنام وغيرها
وهذه العزيمة السودانية المصحوبة بالتوكل على الله لن يوقفها شيء أيها المرجفون بإذن الله تعالى
مصطفى ميرغني