نحن كبني آدمين .. ما كلنا البعض فقط مننا …. بنحب جدااااااااااا نتدخل في حياة الناس وخصوصياتهم …. بلا أي وجه حق….

الطلاق

الزواج

ديل قسمه ومن ربنا …. كل شي مسطر ومكتوب لينا وكل واحد بتحاسب بي حسابو وأعمالو برااااااه…..

لما نقيف قدام ربنا …. بنتحاسب كل زول بي اعمالو.. براااااه

مافي زول فينا بتحاسب بي أعمال التاني…

يبقى لي نلووووووك سيرة الناس ونتكلم في حياة الناس وندي نفسنا الحق إننا نحكم على الناس ….. ونجيب سيرتهم ونلوكها ونفتح بيها مواضيع وونسة في السوشيال ميديا …. لم لايكات ومشاهدات وتعليقات …. وكلها حنتحاسب عليها ونشيل ذنبها نحن ….

فلان عرس .. إنفصل …. عقد. .. سد مالو دي حياتو ….

ربنا يجبر بقلب طليقته ويعوضها بالأفضل والأبرك ..

وربنا يسعده في حياته الجديده ويجعلها ليه عوض جميل….

والأغنية حلووووووة والبت تستااااهل وربنا يسعدهم….

نركز في حياتنا ممكن ؟؟؟؟

نرتقي يا جماعة ….

Khadija Abdelwahab

رصد – “النيلين”