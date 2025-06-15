“كان معرس ولا مطلق المشكلة شنو؟”.. الفيس فاير في زواج واحد من الفنانين..!

و الله يا جماعة الحرب دي ما قامت من شوية

و الله السودان دا حالو ما بنصلح لو ما النفوس دي اتصلحت و نضفت

يعني كل الفيس فاير في زواج واحد من الفنانين و لا عقدو ما بعرف

المشكلة شنو ؟

كان معرس ولا مطلق المشكلة شنو؟

عرس في مرتو المشكلة شنو ؟

عرس منو و كان معرس منو المشكلة شنو ؟

ليه بتدخلوا في حياة الناس و بتهتكوا اعراضهم ؟

و ترفعوا بوستات و ترفعوا صور

لأ مالكم بجد يعني في شنوووووووو

قولوا بسم الله الرحمن الرحيم

الزواج قسمة و نصيب و الطلاق ابغض الحلال عند الله بس حلاااااال و التعدد مشروع

يعني لا في زول عامل حاجة عيب ولا حرام

ولو كان عيب و لا حرام انتو اوصياء عليهم ؟؟؟؟

ختوا الكورة واطة و انشغلوا بي حياتكم و نفسكم عشان ما تصادفكم دعوة حارة ما بتبقوا قدرها و الله

الله يهديكم

سارة كشان – اختصاصي نفسي