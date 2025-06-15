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“كان معرس ولا مطلق المشكلة شنو؟”.. الفيس فاير في زواج واحد من الفنانين..!
و الله يا جماعة الحرب دي ما قامت من شوية
و الله السودان دا حالو ما بنصلح لو ما النفوس دي اتصلحت و نضفت
يعني كل الفيس فاير في زواج واحد من الفنانين و لا عقدو ما بعرف
المشكلة شنو ؟
كان معرس ولا مطلق المشكلة شنو؟
عرس في مرتو المشكلة شنو ؟
عرس منو و كان معرس منو المشكلة شنو ؟
ليه بتدخلوا في حياة الناس و بتهتكوا اعراضهم ؟
و ترفعوا بوستات و ترفعوا صور
لأ مالكم بجد يعني في شنوووووووو
قولوا بسم الله الرحمن الرحيم
الزواج قسمة و نصيب و الطلاق ابغض الحلال عند الله بس حلاااااال و التعدد مشروع
يعني لا في زول عامل حاجة عيب ولا حرام
ولو كان عيب و لا حرام انتو اوصياء عليهم ؟؟؟؟
ختوا الكورة واطة و انشغلوا بي حياتكم و نفسكم عشان ما تصادفكم دعوة حارة ما بتبقوا قدرها و الله
الله يهديكم
سارة كشان – اختصاصي نفسي