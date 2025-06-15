اشتعل القت..ا..ل بين الجزارين :

#ايران التي ابا.دت مليون مسلم في سوريا ونصفهم في العراق وعشرات آلاف في اليمن ولبنان ودعمت أرمينيا ضد أذربيجان المسلمة ؛

تحارب اس.ر/ اييل التي قت..ل.ت 50 ألفا في غزة !

أنا سعيد فقط لأن تل..اب.ييب تحتر..ق وتذوق كأس ما فعلته بالفل.س tيني..نين

أمة سريعة النسيان

بعد أن تأكد للمسلمين أن ايران هي دولة الشر الحقيقية فعلت ما لم يفعله بني sهيy ون في العرب ؛

ايران يتم تلميعها فقط لدور جديد لتظل بعبعا لدول الخليج لابتزازها

وأمريكا تجر المنطقة لحرب لمحاصرة الصين وباكستان واغلاق طريق الحرير

وكلما ارتفع بترول الخليج ؛

سوق النفط الصخري الأمريكي الغالي بيدور من جديد

محمد هاشم الحكيم