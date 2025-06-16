أنا على يقين أن المحرك الأساسي للقضايا عبر الميديا هم القحاتة

الموضوع الدايرين يضخموا وبخدم مصالحهم بضخموا وبحركوه زي ما دايرين

أما غير ذلك مما لا يخدم أجندتهم ما بشتغلوا بيهو وممكن يكتلو الموضوع عشان ما يقوم

مثلا عودة الكهرباء في بعض المناطق بالخرطوم والجزيرة شبه عادت كاملة عودة المياه بنسبة فوق ال٩٠ بالميه

وعودة المواطنين بكميات كبيرة جدا إلى الخرطوم والجزيرة المواضيع دي ما دايرنها هم

لكن عادي ممكن يقومو الدنيا عشان موضوع بعثة الحج نعم في قصور أنا لا أنكره أبدا و في فساد كبير في المؤسسات الحكومية عموما

وزي تعاطيهم مع قضية الكوليرا وكم قضية أخرى

لكن عموما طريقة طرحهم ما طريقة علاجية بل طريقة هدمية تدميرية دايرين بأي طريقة يهيجو الشعب على الدولة الآن و ما يحصل استقرار

لازم الناس توعى للقضية دي جيدا

عشان نقدر نحارب فسادنا بطريقة بناء ما هدم

وعشان نقدر ننهض ببلدنا

مصطفى ميرغني