لا توجد أي قيمة حقيقية لظهور حميدتي محاطًا ببضع مئات من جنوده، في مكان نائي معزول. ففي الأمس القريب، ظهر مزهوًا جهارًا نهارًا وسط آلاف الجنود المدجّجين بالسلاح، محاطًا بالمعدات والمركبات، وفي قلب العاصمة الخرطوم، بل داخل القصر الجمهوري نفسه.

واليوم، انتهى به الحال إلى السعي لإثبات أنه ما زال على قيد الحياة، في جهة غير معلومة.

على العموم، الحرب لم تضع أوزارها بعد، لكنها على وشك أن تكتب سطرها الأخير، بإذن الله تعالى.

✍️ عمر محمد عثمان