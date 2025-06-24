هذا الرجل قائد بحركة تحرير السودان قيادة “مناوي” ومحامي ..

رغم كذبه البواح..

لكنه يفتخر بأنهم قادرون على استغلال نفوذ الدولة وممارسة البلطجة على المواطنين.. وتكميم الافواه وانتهاك حرية الصحافة..

تخيل .. هذه الحركة ترفع شعارات الديمقراطية وحرية الرأي وقاتلت لعشرون عاماً تحت ظلال هذه الشعارات ..

هذا الشخص يحتفي بأنهم قادرون على التسلط على رقاب الشعب ومصادرة حقه في التعبير عبر البطش والتنكيل واسلوب العصابات ، والظلم والاستبداد..

هؤلاء الناس يسعون لحكم الشعب السوداني بالعصا والابتزاز وقهر الناس وقطع ارزاقهم..

رشان اوشي