من الأشياء الغريبة جدا في المجتمع السوداني….

هو الانتقاد المسم …

على سبيل المثال

مصنع في أم درمان متخصص في التعبئة نشروا عبر صفحتهم منشور مفادها أنهم قدروا يشغلوا خط الإنتاج ونشروا فيديو للمصنع شغال تعبئة السكر …..!!

راجعت التعليقات أكثر من 70% تعليقات سلبية…

على شاكلة ليه تشتغل في التعبئة…واحد كاتب ليه يعتبر فساد واستغلال حاجة غريبة …

واحد علق ليه ما تشتغل في السكر السوداني..تشتغل في المستورد ليه …..!!

واحد علق المفروض تجيب كراسي جديدة للعمال…

-والمصنع اشتغل في ظل الأوضاع الحالية الصعبة وقدر شغل عدد مقدر من العمال….

يعتبر إنجاز كبير جدا….

الواحد لمن ينشر تعليق يجب أن ينتبه فبعضها كالسموم القاتلة…..!!

Ahmed Akasha