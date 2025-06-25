شاهد بالفيديو.. نشطاء يثبتون استخدام إعلام المليشيا لتقنية الذكاء الإصطناعي في مقطع “حميدتي” الأخير الذي قيل أنه من دارفور ويكشفون عن الخطأ الساذج في الفيديو

أثار الظهور الأخير لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”, وسط جنوده بإحدى المناطق بدارفور, ضجة إسفيرية واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن خطأ ساذج ارتكابه إعلام المليشيا لإظهار الفيديو للعالم على أنه حقيقة.

ووفقاً لما أورد النشطاء فإن إعلام المليشيا, استعان بتقنية الذكاء الإصطناعي والمونتاج لكن جزء صغير في المقطع كشف الحقيقة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فإن الخطأ الساذج الذي ارتكبه إعلام المليشيا كان في الحركة الغريبة لعلم السودان, الذي رفعه أحد الجنود في الفيديو.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين