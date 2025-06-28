💔عريس سوداني يفارق حياته ومعه آخرين بأم درمان أثناء حفل زفافه

( دي المرة الكم؟)

قبل شوية كنا في زيارة لأحد الأخوة بمستشفى النو أم درمان ربنا يعجل ليهم بالشفاء و العافية

المهم فجأة جو ناس مسعفين ليهم ٤ أشخاص جارين بيهم

تابعاهم أصوات البكاء و العويل و الصراخ العالي الشديد

قربنا عليهم لغرض المساعدة و يا ريت لو ما قربنا 💔

الفاجعة المأساوية الأربعة فيهم عريس بي بدلتو

يعلم الله الحنة سوداء في يدو والحريرة مربوطة فيها

ميت و غرقان في دمو 💔 جابو مسعفنو بعربية الزفة 💔

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

٢٠٢٥/٠٦/٢٧م

رحم الله الشهيد العريس / عبد المجيد فرح بلة (٢٨ عام)

الذي فارق حياته هو و معه آخرين قبل قليل بأم درمان أثناء حفل زفافه بسبب وابل من الرصاص الناري أطلقه أحد المهنئين بعد أن وضع سلاحه في خانة المجموعة و ضغط على الزناد و كالعادة فلت منه

ليتحول الفرح إلى مأتم و جبال من الألم …

ربنا يتقبلهم جميعاً القبول الحسن و يشفي المصابين

والله نحن الما بنعرفو نهااائي ديل

للآن مصدومين و مأثر فينا 💔

فكيف حال أهل بيته و أقاربه

نسأل الله أن يربط على قلب أمه و أبيه و عروسه و جميع أهله و أن يلهمهم الصبر و السلوان

( دي المرة الكم؟

في نفس الصيوان مبروك تبقى البركة فيكم؟ )

إنا لله وإنا إليه راجعون

#أحمد_ودالعبد