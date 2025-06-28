💔عريس سوداني يفارق حياته ومعه آخرين بأم درمان أثناء حفل زفافه
( دي المرة الكم؟)
قبل شوية كنا في زيارة لأحد الأخوة بمستشفى النو أم درمان ربنا يعجل ليهم بالشفاء و العافية
المهم فجأة جو ناس مسعفين ليهم ٤ أشخاص جارين بيهم
تابعاهم أصوات البكاء و العويل و الصراخ العالي الشديد
قربنا عليهم لغرض المساعدة و يا ريت لو ما قربنا 💔
الفاجعة المأساوية الأربعة فيهم عريس بي بدلتو
يعلم الله الحنة سوداء في يدو والحريرة مربوطة فيها
ميت و غرقان في دمو 💔 جابو مسعفنو بعربية الزفة 💔
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
٢٠٢٥/٠٦/٢٧م
رحم الله الشهيد العريس / عبد المجيد فرح بلة (٢٨ عام)
الذي فارق حياته هو و معه آخرين قبل قليل بأم درمان أثناء حفل زفافه بسبب وابل من الرصاص الناري أطلقه أحد المهنئين بعد أن وضع سلاحه في خانة المجموعة و ضغط على الزناد و كالعادة فلت منه
ليتحول الفرح إلى مأتم و جبال من الألم …
ربنا يتقبلهم جميعاً القبول الحسن و يشفي المصابين
والله نحن الما بنعرفو نهااائي ديل
للآن مصدومين و مأثر فينا 💔
فكيف حال أهل بيته و أقاربه
نسأل الله أن يربط على قلب أمه و أبيه و عروسه و جميع أهله و أن يلهمهم الصبر و السلوان
( دي المرة الكم؟
في نفس الصيوان مبروك تبقى البركة فيكم؟ )
إنا لله وإنا إليه راجعون
#أحمد_ودالعبد